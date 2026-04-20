La travesía histórica de 65 kilómetros que une dos Patrimonios de la Humanidad por un camino real: atraviesa dehesas infinitas de encinas, puentes romanos intactos y ventas de carretera donde comer "jamón de bellota cortado a mano"

Tenemos que remontarnos a tiempos del imperio romano para comprender la existencia de la Vía de la Plata, esa ruta histórica que construyeron entre Emerita Augusta (Mérida, en Extremadura) y Asturica Augusta (Astorga, en Léon), construida en torno al año 139 a.C.

Mérida, la capital romana del imperio en Hispania. / Istock / TONO BALAGUER

Por aquel entonces, se trataba de una calzada romana, es decir, un camino empedrado que servía de vía de comunicación entre el sur y el norte de la península a través de un trazado casi rectilíneo de más de 470 kilómetros.

Adriana Fernández

Dos milenios después, no solo sigue existiendo, sino que aquel camino empedrado fue la base real sobre las que se han proyectado las principales vías de comunicación contemporáneas en el oeste de la península: desde una carretera nacional y una autovía, a un GR (o sendero de gran recorrido, como apuntan sus siglas).

Una calzada romana con más de dos mil años de existencia. / Istock / Luc V. de Zeeuw

Una ruta con más de dos mil años de existencia

El trazado que más nos interesa hoy es precisamente el sendero, ese que puede realizarse a pie o en bicicleta. Y aunque son muchas las cosas que han cambiado desde aquella época en la que la península era Hispania, seguir el trazado que marca la ruta es casi como hacer un viaje en el tiempo.

La vía verde de La Plata a su paso por Extremadura. / Istock / 5

Lo abordaremos desde el Camino Natural Vía Verde Ruta de la Plata, una ruta sobre el antiguo ferrocarril que unía Plasencia (al norte de la provincia de Cáceres) con la ciudad de Astorga (el final original de aquella ruta primigenia).

El acueducto de Astorga / Istock / Angel M. Varandela

El mejor jamón ibérico del mundo

El sendero cuenta con unos 65 kilómetros a través de una ruta que discurre por el antiguo ferrocarril que unía las dos localidades de Plasencia y Béjar (en Salamanca). Pasa por localidades históricas de Extremadura y Castilla y León, uniendo con este trazado dos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad más bonitas de España: Cáceres y Salamanca, dos cunas en las que nace el mejor jamón ibérico del mundo (Dehesa de Extremadura y Guijuelo).

La ruta es más que interesante, porque por el camino se atraviesa un territorio más que diverso. Arranca en la capital del Jerte, en Plasencia, para continuar por el valle del Ambroz a través de grandes extensiones de dehesa y espacios naturales tan ricos que están declarados Reserva de la Biosfera, como sucede con la sierra de Béjar.

El rico paisaje de la dehesa extremeña. / Istock

Obviamente no son los únicos atractivos. Al tratarse de un trazado que sigue la antigua vía de ferrocarril que unía las localidades al oeste de la península, el sendero pasa por antiguas estaciones recuperadas, así como viejos elementos ferroviarios que todavía marcan el trazado a lo largo del camino (antiguos semáforos, cambios de aguja y otros elementos de señalización de aquella época).

La impronta de los romanos es más que evidente a lo largo del camino. Y es que, además de pasar muy cerca de la vieja calzada romana, la original que da nombre a la Vía de la Plata, la ruta atraviesa cuatro túneles, varios puentes y hasta dos viaductos, posiblemente la construcción de ingeniería más popular del imperio romano.