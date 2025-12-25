La gran transformación del Geoparque de Cáceres: hacia la modernización del turismo

Entre las 35 actuaciones contempladas en este proyecto se ha incluido el diagnóstico y el plan de acción DTI de los territorios UNESCO de la provincia, con el objetivo de vertebrar y equilibrar el conjunto del territorio, generar sinergias entre los distintos espacios y crear una propuesta turística coherente y de alto valor añadido. Según se ha señalado, esta estrategia contribuirá a mejorar la rentabilidad y competitividad del sector turístico y a afrontar el reto demográfico en el medio rural.