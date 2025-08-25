Tradición, fe y paloteo en un Pueblo Mágico de España: así bailan los Danzaores de la Virgen de la Salud
La magia de Extremadura late en Fregenal de la Sierra, donde los Danzaores de la Virgen de la Salud mantienen viva una de las tradiciones más singulares del país.
En el sur de Badajoz, entre dehesas y encinas, se alza Fregenal de la Sierra, un municipio que guarda en sus calles y en su imponente conjunto monumental la memoria de siglos. Castillo templario con plaza de toros en su interior, retablos renacentistas, conventos y palacetes son parte de su identidad. Pero a finales de verano, del 30 de agosto al 8 de septiembre, este Pueblo Mágico de España se transforma en escenario de una de las celebraciones más singulares y emocionantes de Extremadura. Efectivamente, hablamos de las Fiestas de la Virgen de la Salud, con los célebres Danzaores como protagonistas.
Una tradición ancestral
La danza de la Virgen de la Salud tiene orígenes desconocidos, aunque se enmarca dentro de las antiguas danzas guerreras, de paloteo y de fertilidad. Su primera referencia histórica aparece en el siglo XVIII, pero todo indica que es mucho más antigua. Reconocida como Bien de Interés Cultural de Extremadura en la categoría de bien inmaterial, esta danza ritual se ha convertido en símbolo de identidad frexnense.
El grupo está formado por nueve hombres vestidos con faldas almidonadas, banderolas cruzadas, pañuelos y tocados florales. El “guion”, adornado con cintas verdes, dirige al resto. Acompañados por el tamborilero, su música se divide en cuatro apartados: Pasacalles, Rosario, Alborada y Danza. Hoy existen tres grupos (dos adultos y uno infantil) que aseguran la continuidad de la tradición.
El tamborilero y el novenario
Nueve días antes de la fiesta, el tamborilero recorre a diario las casas de los hermanos cofrades, interpretando al son de la gaita y el tambor el Pasacalles y fragmentos de la danza. Es la forma de anunciar que la fiesta está cerca. En la actualidad, incluso mujeres tamborileras se han sumado a este papel esencial.
El programa festivo
El calendario de la fiesta sigue un guion cargado de emoción y ritos:
- 30 de agosto: inicio del novenario con las visitas del tamborilero.
- 6 de septiembre: celebración del Rosario, con cantos a la Virgen en las casas de los hermanos.
- 7 de septiembre: verbena en la plaza de Santa Catalina, con tamborada y subasta de regalos donados por los devotos.
- 8 de septiembre: jornada grande. De madrugada, los mayordomos y cofrades recorren el pueblo al toque de Alborada. A las 8:00, en la Misa de Danzaores, los bailes se ofrecen a la Virgen en la iglesia de Santa Catalina. Después, los danzantes y el tamborilero recorren de nuevo las calles y visitan las casas de los más de 600 hermanos.
El día culmina con la procesión de la Virgen de la Salud, donde distintas generaciones de danzaores acompañan la imagen. Al caer la noche, la Virgen “danzará” en la plaza al mismo ritmo que ellos, en una fusión de fe, folclore y emoción colectiva que emociona a cientos de asistentes.
Y si te preguntas dónde es el mejor sitio para vivir las fiestas; el convento de las Madres Agustinas, los barrios de Santa Ana y Santa María o el Castillo Templario son escenarios privilegiados para disfrutar de los pasos de los danzaores. Allí, cada golpe de paloteo resuena con siglos de historia.
Fregenal de la Sierra, mucho más que fiesta
Además de estas celebraciones, Fregenal de la Sierra ofrece al viajero un riquísimo patrimonio; el Castillo Templario, que alberga dentro una plaza de toros y un mercado de abastos; el retablo mayor de Santa Ana, joya del Renacimiento extremeño; conventos, casas solariegas, fuentes y un ambiente sereno que convierte a este destino en un referente cultural de Extremadura.
