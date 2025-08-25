Tradición, fe y paloteo en un Pueblo Mágico de España: así bailan los Danzaores de la Virgen de la Salud

En el sur de Badajoz, entre dehesas y encinas, se alza Fregenal de la Sierra, un municipio que guarda en sus calles y en su imponente conjunto monumental la memoria de siglos. Castillo templario con plaza de toros en su interior, retablos renacentistas, conventos y palacetes son parte de su identidad. Pero a finales de verano, del 30 de agosto al 8 de septiembre, este Pueblo Mágico de España se transforma en escenario de una de las celebraciones más singulares y emocionantes de Extremadura. Efectivamente, hablamos de las Fiestas de la Virgen de la Salud, con los célebres Danzaores como protagonistas.