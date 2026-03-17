Ni Tossa de Mar ni Besalú, el pueblo más bonito de España está a una hora de Teruel: una joya amurallada con una catedral gótica, renacentista y barroca

En su interior, visita la Plaza Mayor, con un ayuntamiento del siglo XVI y maravillosos balcones de madera. El Palacio Episcopal, con tapices flamencos del siglo XVI, o el Castillo de Albarracín, donde recientemente se ha hallado una antigua alcazaba musulmana, todos ellos, y otros tantos, restaurados por la Fundación Santa María de Albarracín, cuya labor ha sido reconocida con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, otorgada por el Ministerio de Cultura de España.