Lo siento Toscana, los viñedos más espectaculares de Europa están en un cañón gallego: se vendimian colgados de arneses y tienen Denominación de Origen
Los vinos de esta zona de Galicia son absolutamente espectaculares y muy diferentes a los de otras partes de España.
Igual que sucede con las plantaciones de té en Sri Lanka o las de algodón en el sur de Estados Unidos, el paisaje de la Toscana no se comprende sin sus laderas repletas de viñedos. Es parte del imaginario colectivo, de la idea que tiene todo el mundo de estos lugares, olvidando muchas veces otros con la misma relevancia. La Ribeira Sacra gallega cuenta con los viñedos más espectaculares de Europa, dispuestos en bancales prácticamente verticales y abruptos cañones.
El interior de Galicia es una fantasía en todos los sentidos. Entre los cauces de los ríos Miño y Sil, bombea el agua que ha acabado dando forma a los impresionantes cañones, que se entremezclan con bosques autóctonos y especies mediterráneas. Todo ello favorecido por un microclima muy especial que la vid agradece especialmente. Puede parecer una imagen de Inteligencia Artificial, pero la uva crece en pendientes que no entienden de gravedad.
El vino de Galicia
La Ribeira Sacra está compuesta de un total de 26 ayuntamientos del sur de Lugo y el norte de Ourense, aunque donde aparece principalmente la vid es al suroeste de la primera provincia, en las laderas del Miño. Las plantaciones se van alternando en función de su orientación con bosques caducifolios y pinos. En cada viñedo es muy probable descubrir pequeñas bodegas de piedra donde se guardan los vinos que se producen bajo la Denominación de Origen.
Precisamente su extraña y peculiar colocación en inclinaciones que superan el 30% y muchas veces alcanzan el 70%, hace que se vendimie con una técnica que se conoce como "viticultura heroica". Se realiza de manera manual y a pie de pendiente, ya que es imposible usar cualquier tipo de maquinaria. En muchas zonas la pendiente es tan acusada que tienen incluso que colgarse con arneses y cuerdas. Toda una aventura que es el día a día de muchos trabajadores.
Para conocer más acerca de la historia del vino en esta región, es muy recomendable pasar por el Centro de Interpretación del Vino de la Ribeira Sacra, en la ciudad de Monforte, capital y centro geográfico. Aquí se desvelan los secretos de la producción vinícola y las variedades autóctonas -son más de 90-. Además, cuenta con una tapería donde degustar algún que otro vino y productos gallegos de altísima calidad presentados con la creatividad de la alta cocina.
Cañones, monasterios y villas históricas
La Ribeira Sacra no solo cuenta con viñedos entre sus paisajes, pues es una zona tan extensa y maravillosa que puede visitarse desde múltiples perspectivas. Otro de los rincones más espectaculares es el Cañón del Sil, que pueden recorrerse en catamarán o en tren turístico desde Doade. Una profunda garganta de roca, agua y curvas sinuosas que parece imposible que haya creado la naturaleza. A pesar de parecer una zona inhóspita, los romanos ya la trabajaron en su día.
Fueron los primeros en plantar vides en este lugar. Después llegaron los monjes eremitas, que hallaron en las laderas del Cañón un espacio tranquilo y apartado que invitaba al rezo y la contemplación. Pronto fundaron monasterios y se dedicaron al cultivo de la vid, produciendo vinos de calidades excelentes. La Ribeira Sacra es la cuna del monacato gallego, con ejemplos como el monasterio románico de San Pedro de Rocas o el de Santo Estevo de Ribas de Sil.
Además de vinos, monasterios y cañones, en la Ribeira Sacra se concentran múltiples villas y conjuntos históricos destacables, así como lugares de paso para el Camino de Santiago. A orillas del Sil y el Miño aparecieron poblaciones muy tempranas, pequeños castros que se convirtieron en poblados romanos y villas medievales donde el vino es el protagonista, como Castro Caldelas, Chantada, Monforte de Lemos, Portomarín, Manzaneda o A Pobra de Trives.
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