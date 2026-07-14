Ni la Toscana, ni la Provenza: los campos de lavanda más fotografiados de España tiñen de morado una comarca de Guadalajara cada julio
Un paisaje teñido de violeta por el que no es necesario salir de España: este pueblo infravalorado regala cada mes de julio una de las estampas más bonitas cada año.
Enclavada en la comarca de La Alcarria, en la provincia de Guadalajara, esta villa medieval reúne historia, patrimonio y naturaleza en un escenario donde las murallas conviven con jardines románticos, antiguas fábricas y un casco histórico que cautivaría a aventureros de todas las edades. Las imágenes que se quedan grabadas en la retina de los viajeros no son para nada un decorado, y precisamente eso es lo que genera tanta curiosidad en redes sociales: los paisajes de Brihuega inundan todo internet, y cada julio son miles los que quieren presenciar esta maravilla de la naturaleza.
El pueblo que había antes de la lavanda
Antes de que llegaran los campos morados, era ya uno de los conjuntos monumentales más importantes de Castilla-La Mancha. Tanto que, el casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-artístico de carácter nacional el 19 de mayo de 1973 e incluye monumentos que van del siglo X al XVIII. Entre ellos, destaca el castillo de la Peña Bermeja, de origen andalusí y reformado en época cristiana. También las murallas con puertas históricas como el Arco de la Cadena o el Arco de Cozagón. Y sin olvidar las iglesias románicas como San Felipe o San Miguel.
Curiosidades de la localidad
Uno de los espacios más sorprendentes se encuentra bajo tierra. Las Cuevas Árabes forman un entramado de galerías excavadas en la roca que durante siglos sirvieron como almacén, refugio e incluso vía de escape. Aunque en la actualidad solo puede visitarse una parte del recorrido original, el paseo permite descubrir una faceta poco conocida de la historia de la localidad.
Un precioso mar morado: qué debes saber antes de ir
Otro de los grandes símbolos de Brihuega es la Real Fábrica de Paños, levantada en el siglo XVIII durante el impulso industrial de la Corona. Este conjunto arquitectónico, rehabilitado como alojamiento, conserva unos espectaculares jardines de inspiración versallesca que le han valido a la villa el sobrenombre de "Jardín de la Alcarria". Sus senderos geométricos, fuentes y terrazas ofrecen algunas de las mejores vistas sobre el valle.
Con más de mil hectáreas plantadas, la comarca alcarreña no es un parque temático floral ni un reclamo turístico artificioso: es una industria real, con destilerías (capaces de destilar hasta 200 kilos de esencia por hora), contratos internacionales y una historia de casi cuatro décadas que arrancó de la forma más improbable posible. Literalmente, hace unos 40 años, Andrés Corral, un agricultor de Brihuega, viajó a Francia, descubrió los campos de lavanda de la Provenza y regresó convencido de que aquello podría funcionar en su tierra. Entonces, junto a sus hermanos, plantaron unas 600 hectáreas que hoy se han multiplicado.
Cuándo visitar sus campos de lavanda
Si hay una época en la que Brihuega alcanza una fama internacional es durante julio, concretamente en las dos semanas centrales del mes. Entonces, los campos de lavanda que rodean el municipio se transforman en un inmenso manto violeta cuyo aroma impregna todo el paisaje. El momento exacto varía cada año según la climatología de la primavera, y conviene seguir las redes sociales del Ayuntamiento de Brihuega antes de comprar el billete. Los campos se pueden visitar de forma libre y gratuita, aunque la Oficina de Turismo organiza visitas guiadas los viernes, sábados y domingos.
Además, coincidiendo con la floración se celebra el conocido Festival de la Lavanda, una cita que combina conciertos al aire libre entre los cultivos, gastronomía, más visitas guiadas y actividades culturales. La imagen del público vestido de blanco al atardecer, rodeado por el intenso color de las flores, se ha convertido en una de las estampas más reconocibles del verano en Castilla-La Mancha. ¿Te lo perderías?
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