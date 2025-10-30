De la Toscana española al Delta del Ebro en bici: la preciosa ruta que pasa por cinco antiguas estaciones de tren y cuatro viaductos históricos

Si es demasiado para hacer en una única jornada, el tramo se puede dividir en dos días. Pero, sea como sea, es una fantasía hacerlo en otoño: los paisajes que dibuja el terreno son increíbles. Eso sí, es importantísimo llevar luces en la bici, porque algunos de los túneles por los que atraviesa son tan largos que no entra ni la luz natural. Y la luz artificial, como los trenes, hace mucho que no pasan por allí.