De la Toscana española al Delta del Ebro en bici: la preciosa ruta que pasa por cinco antiguas estaciones de tren y cuatro viaductos históricos
Recorre uno de los parajes más singulares de la península, entre cauces de agua cristalina y cultivos de arrozales.
La historia del trazado por el que pasa una de las rutas en bici más bonitaspara hacer en otoñoes curiosa. A finales del siglo XIX se construyó una línea de ferrocarril con la intención de unir dos municipios de la provincia de Teruel: La Puebla de Híjar y Alcáñiz, dos ciudades que están a solo 30 kilómetros de distancia entre sí.
Sin embargo, una vez conseguido el objetivo, la compañía se planteó un reto todavía más ambicioso: “el deseo de emular al Ebro, y llevar los raíles hasta su desembocadura junto al mar, en Sant Carles de la Rápita, y enlazar en Tortosa con la línea costera de Norte, hicieron que la compañía cambiara de denominación, tomando una más acorde con sus objetivos: “Compañía de los Ferrocarriles de Zaragoza al Mediterráneo”.
Así lo explican desde Vías Verdes, la fundación que ha recuperado los antiguos trazados ferroviarios que han quedado en desuso a lo largo de los años. Porque eso es precisamente lo que pasó con la línea de La Val de Zafán, que así se llamaba: lo que nació como un sueño, acabó de manera precipitada y precaria tras la Guerra Civil. Y lo que mal empieza, mal acaba: tras un hundimiento en los años 70, fue abandonada por completo.
La ruta en bici más bonita
Sin embargo, el trazado se mantiene, y ofrece una de las rutas en bici más chulas para hacer en otoño: atraviesa la Toscana española hasta llegar al Delta del Ebro. Para por las comarcas del Bajo Martín, Bajo Aragón, Matarraña, Terra Alta y Baix Ebre entre espectaculares paisajes solariegos y de arrozales, y atravesando viaductos y túneles, testimonios de la ingeniería industrial de la época. Una excelente combinación de espacios naturales protegidos, historia, cultura y paisaje en un trazado de excepción.
La ruta completa son unos 170 kilómetros, y lo ideal es hacerla en dos días. Pero si queréis hacerla solo en uno, lo mejor es ir hasta la Fresneda y arrancar ahí el tramo más famoso de la ruta, y el más suave: desde este municipio de la comarca del Matarraña, todo es bajada hasta la desembocadura del Ebro.
Por dónde pasa la ruta
Este bellísimo tramo consta de unos 120 kilómetros, y va desde la Fresneda hasta la Vía del Baix Ebre: atravesando los idílicos paisajes de los Puertos de Beceite (sus saltos de agua y sus pozas cristalinas son sus señas de identidad) conecta con cinco antiguas estaciones de tren (Tortosa, Roquetes, Jesús, Amposta y Deltebre) y atraviesa cuatro viaductos históricos. Un rico patrimonio industrial que hace que esta ruta sea diferente y más que singular.
Si es demasiado para hacer en una única jornada, el tramo se puede dividir en dos días. Pero, sea como sea, es una fantasía hacerlo en otoño: los paisajes que dibuja el terreno son increíbles. Eso sí, es importantísimo llevar luces en la bici, porque algunos de los túneles por los que atraviesa son tan largos que no entra ni la luz natural. Y la luz artificial, como los trenes, hace mucho que no pasan por allí.
Síguele la pista
Lo último