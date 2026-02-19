Los toros de piedra más antiguos de España no están en un museo: están en la calle y cuentan una de las historias más fascinantes de nuestro país

Hay esculturas de todo tipo. Están aquellas que se encuentran expuestas a lo grande en el museo más increíble de la ciudad, y luego están las que uno espera encontrar tras una vitrina, con un cartel y una fecha exacta. Y luego están los verracos vetones, que son figuras de piedra que llevan más de dos mil años al aire libre, viendo pasar ejércitos, reyes, pastores, turistas y coches sin moverse ni un centímetro. Su encanto, entre muchas otras cosas, radica en que siguen donde los colocaron sus autores, en medio del campo o integrados en plazas y puentes. Y eso, en un país con tanta historia como España, los convierte en algo casi único.