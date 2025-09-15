El pueblo blanco de España que cada año transforma sus calles en un museo vivo: debes verlo una vez en la vida
Cada septiembre, este rincón de la Sierra de las Nieves, Málaga, se convierte en un epicentro creativo gracias a Art Tolox, un festival internacional que convierte sus calles en lienzos y escenarios abiertos.
Tolox, en pleno corazón del Parque Nacional Sierra de las Nieves, es mucho más que un pintoresco pueblo blanco. Cada septiembre, durante tres días, se convierte en un hervidero de talento y creatividad con Art Tolox, un encuentro internacional de artistas que este año celebra su novena edición del 19 al 21 de septiembre. Una cita que nació como iniciativa vecinal y que hoy es uno de los proyectos culturales más inspiradores del interior de Andalucía.
Un museo a pie de calle
Durante el festival, escultores, muralistas, pintores, músicos, poetas, fotógrafos, actores y artesanos trabajan en vivo en plazas y rincones del municipio. El visitante no solo contempla la obra terminada: asiste al proceso creativo, dialoga con los artistas e incluso participa en talleres y experiencias colectivas. El pueblo se convierte en un museo vivo, abierto y gratuito.
Creatividad sin fronteras
El programa de esta edición es un mosaico de disciplinas: desde pasarelas de moda con diseñadores locales hasta intervenciones de muralistas internacionales que dejarán huella en las fachadas. También habrá conciertos de reggae caribeño, microteatro, espectáculos circenses y talleres de cerámica, costura creativa o pintura mural. Cada esquina de Tolox vibra con una propuesta distinta, uniendo tradición y vanguardia.
Un legado que crece cada año
Una de las señas de identidad de Art Tolox es que muchas de las obras creadas permanecen en el pueblo. Año tras año, muros y calles se enriquecen con murales, esculturas y piezas artísticas que conforman un patrimonio colectivo en constante expansión. Caminar por Tolox es descubrir este legado, que dialoga con la arquitectura encalada y el entorno natural de la sierra.
El arte como encuentro humano
Más allá de lo artístico, el festival es un espacio de convivencia. Vecinos, artistas y viajeros se funden en un mismo ambiente creativo, donde el arte rompe la barrera entre público y autor. “El arte es la inteligencia divirtiéndose”, decía Einstein, y esa es la esencia de Art Tolox: la celebración compartida de la creatividad como lenguaje universal.
Una experiencia que trasciende las fechas
Aunque el evento dura tres días, su impacto se extiende mucho más allá. Las obras permanecen, el dinamismo cultural se renueva y el pueblo se consolida como destino de turismo artístico y experiencial. Tolox, Pueblo Mágico de España, no solo invita a contemplar, sino a vivir el arte en comunidad, en plena naturaleza y con la autenticidad de un lugar que late al ritmo de la creatividad.