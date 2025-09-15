El pueblo blanco de España que cada año transforma sus calles en un museo vivo: debes verlo una vez en la vida

Tolox, en pleno corazón del Parque Nacional Sierra de las Nieves, es mucho más que un pintoresco pueblo blanco. Cada septiembre, durante tres días, se convierte en un hervidero de talento y creatividad con Art Tolox, un encuentro internacional de artistas que este año celebra su novena edición del 19 al 21 de septiembre. Una cita que nació como iniciativa vecinal y que hoy es uno de los proyectos culturales más inspiradores del interior de Andalucía.