Todos van a Toledo, pero pocos visitan el pueblo con el mayor conjunto mudéjar de Castilla y León: un castillo ducal declarado Monumento Nacional, ábsides de ladrillo y un mar de pinos

En el ábside de San Martín, el ladrillo está a la vista. Durante siglos lo taparon yeso y escayola, hasta que una restauración los retiró y dejó la fábrica desnuda, con sus arquerías ciegas de medio punto. Es la única iglesia de la villa donde el mudéjar se ve así, en estado puro, y por eso dentro está hoy el Centro de Interpretación del Arte Mudéjar.

Es uno de los pueblos que ya deberías conocer en España / Istock

La pregunta que deja ese ábside es sencilla: ¿Por qué este arte, que uno asocia al sur y a Toledo, tiene uno de sus focos mayores en un llano de pinos al norte de Segovia?. La respuesta está en la lana. Entre los siglos XIII y XV, el comercio de la Mesta dio dinero a la villa, y ese dinero se convirtió en más de una decena de iglesias de ladrillo, madera y mampostería, levantadas por los albañiles que conocían la técnica. La Diputación de Segovia la llama el "núcleo más rico en mudéjar de Castilla y León", pero su nombre real es Cuéllar, en la Tierra de Pinares.

Adriana Fernández

Ladrillo donde había yeso

En los ábsides cuellaranos, las bandas altas se organizan en recuadros de ladrillo, con arcos doblados de medio punto, sobre un zócalo de mampostería de piedra caliza. Quien aprende a mirar eso en San Martín lo reconoce después en media comarca. San Esteban lleva ese rasgo al extremo: su ábside, del siglo XII, junta un tramo semicircular abajo y otro poligonal arriba, con dos arquerías ciegas dobladas, y hace las veces de espolón sobre la muralla; es el más representativo del mudéjar cuellarano.

Cruz frente a la iglesia medieval en Cuellar / Istock

San Andrés, extramuros, tiene una de las plantas más perfectas del mudéjar, tres naves y tres ábsides de ladrillo, el central prolongado con dos arquerías; dentro hay un Cristo románico y pinturas murales en los ábsides laterales. Conviene asomarse también al Arco de San Basilio, una de las puertas de la muralla, de traza mudéjar.

La historia dejó aquí más de lo que se ve en las iglesias. Cuéllar tuvo judería y morería, y por sus calles se cruzan esos nombres con los de las puertas que aún se pisan. De todo aquel entramado, lo que queda hoy son los ábsides, los arcos y el trazado. El material más completo está en San Martín: audiovisual de 40 minutos, con cita previa, por 3 euros.

Iglesia de San Andrés, en Cuéllar. / Istock / Carlos Soler Martinez (KarSol Photo)

Un duque, un poeta desterrado y un instituto

En 1464, Enrique IV cedió villa y castillo a Beltrán de la Cueva, su valido y primer duque de Alburquerque. La fachada cuenta esa historia de un vistazo: abajo, la obra vieja, con piedra sin labrar entre la que asoma el ladrillo; arriba, las galerías renacentistas que remataron sus sucesores en el siglo XVI. Sobre la portada están los escudos de Enrique IV, de los Cueva y de Mencía de Mendoza, la primera esposa del duque.

Castillo de Cuéllar / Istock

Lo que hace distinto a este castillo no es su planta rectangular con cuatro torreones, tres de ellos circulares, ni que fuera declarado Monumento Nacional con las murallas en 1931. Es que sigue vivo. Hoy alberga un instituto público de secundaria y el archivo de la Casa de Alburquerque; los duques lo cedieron al Estado en los años setenta a cambio de su rehabilitación. Dentro se visita también el rincón de Espronceda: el poeta, desterrado aquí en 1833, ambientó en el castillo su novela "Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar". Las visitas son guiadas y hay versión teatralizada los fines de semana y festivos, con pausa del 10 de enero al 10 de febrero.

El castillo cuesta 4,50 euros la visita guiada, y hay paquete con el Centro Mudéjar y la muralla por 10. De sus dos extremos arranca la muralla, que rodeaba el casco; su tramo sur, con paneles y vistas al mar de pinos desde la torre de Santiago, se recorre a pie. Conviene reservar las teatralizadas, que se hacen en grupo.