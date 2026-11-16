Todos van a Toledo, pero pocos conocen el "pueblo de los castillos unidos" donde nació un virrey del Perú: una fortaleza árabe de los siglos XII y XIII, un palacio y un castillo convertido en parador
En este pueblo todo va por parejas: dos castillos pegados en un mismo cerro, dos linajes de condes y una sola piedra que vio nacer a uno de los virreyes más discutidos de la historia de América.
Casi todos los planes que salen de Madrid hacia el sur acaban en el mismo sitio: Toledo, con su Alcázar lleno de turistas y su catedral imposible de abarcar en una sola visita. Pero quien siga de largo por la A-5, rumbo a Extremadura, se encuentra con un desvío que casi nadie toma... Y que merece la pena una parada, palabrita. Este pueblo sorprende por su silueta de torres y murallas, sus edificios históricos y un pasado en el que convivieron distintas culturas.
Aunque sus orígenes se remontan a la Antigüedad y la presencia romana dejó huella en el territorio, fue durante la Edad Media cuando Oropesa adquirió buena parte de su protagonismo. La etapa musulmana también forma parte de su historia, aunque los vestigios conservados de aquel periodo son escasos. Incluso el nombre de la localidad está rodeado de relatos cuyo origen no está del todo documentado... Es un auténtico misterio.
Una de las leyendas más conocidas sitúa su origen en una princesa llamada Oropesa, que habría vivido durante la Reconquista cristiana. Según el relato, la joven destacó por su valentía y por su compromiso con la defensa de su tierra. Durante una batalla perdió una valiosa pieza de oro y, en su honor, el territorio habría adoptado su nombre. Hoy Oropesa pertenece a la comarca conocida como la Campana de Oropesa, entre el valle del Tiétar y la Sierra de Gredos, rozando ya las provincias de Ávila y Cáceres: un pueblo pequeño, de algo más de dos mil habitantes, que vive volcado hacia su casco antiguo amurallado.
Las joyas de Oropesa: los dos castillos que cuentan la historia del virrey del Perú
El llamado Castillo de Oropesa, declarado Bien de Interés Cultural, no es un edificio, sino dos. Está formado por el Castillo Viejo, una fortaleza árabe de los siglos XII y XIII, y el Castillo Nuevo, levantado en 1402 como palacio de los condes de Oropesa. El rey Enrique III había donado el señorío a García Álvarez de Toledo, y fue su familia la que, pegada a la muralla musulmana original, levantó un segundo edificio para vivir como lo que ya eran: una de las casas nobles más poderosas de Castilla.
En ese palacio nació, en 1515, un segundón de la familia llamado Francisco Álvarez de Toledo, mientras moría su madre en el parto. Aquel niño acabaría siendo, décadas después, el quinto virrey del Perú, cargo que ejerció entre 1569 y 1581 bajo Felipe II. Pero además, estos monumentos guardan una particularidad especial: el palacio, desde 1930, cuando el castillo dejó de ser residencia de condes, funcionó como Parador de Turismo, considerado el primer establecimiento de esta red ubicado en un edificio histórico. Alojarse aquí permite disfrutar de espacios como el patio de armas y el artesonado mudéjar.
Qué son las Jornadas Medievales de Oropesa
Celebradas desde la década de 1990, cada mes de abril recrean el privilegio de mercado concedido por Alfonso XI: el pueblo recupera su ambiente histórico con actividades y recreaciones de su pasado. A día de hoy reúnen a decenas de miles de viajeros entre torneos a caballo, mercados y representaciones teatrales. Fue declarada Fiesta de Interés Turístico Regional en el año 2014.
Patrimonio religioso: qué más ver en este pueblo medieval
Pero Oropesa no se termina en su castillo. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de origen mudéjar, conserva una torre destacada y retablos barrocos. Muy cerca, la Capilla de San Bernardo (de estilo herreriano) y el antiguo Colegio de los Jesuitas recuerdan que el propio virrey Toledo, antes de morir en Escalona en 1582, quiso fundar en su pueblo natal un seminario y, con él, su propio panteón familiar. También destaca el Convento de las Concepcionistas, uno de los más antiguos del pueblo.
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