Ni Toledo, ni Córdoba: la ciudad medieval más bonita de España está repleta de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad

¿Os imagináis una ciudad donde el pasado esté más presente que nunca? Una ciudad de cuento de hadas, en el que cada piedra cuenta historias que envejecen como el buen vino. Realmente incluso los menos imaginativos podrán llegar a vislumbrar una ciudad así, pues solo tienes que ir hasta Castilla y León y poner un pie en la monumental Segovia. Aquí la Edad Media no es un recurso turístico, más bien es el suelo que pisas, las piedras que te rodean y la forma en la que todo encaja sin esfuerzo. Segovia no intenta impresionarte de golpe, pero acaba haciéndolo. Primero te sitúa y luego te atrapa. Y cuando te das cuenta, llevas horas caminando sin mirar el reloj, como si el tiempo también se hubiera quedado a vivir aquí.