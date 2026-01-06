Ni Toledo, ni Córdoba: la ciudad medieval más bonita de España está repleta de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad

La ciudad castellana que sorprende por su monumentalidad, tranquilidad y por sus vestigios del pasado.

La ciudad castellana que te transportará a la Edad Media.
La ciudad castellana que te transportará a la Edad Media. / Istock / ERIC HOOD

¿Os imagináis una ciudad donde el pasado esté más presente que nunca? Una ciudad de cuento de hadas, en el que cada piedra cuenta historias que envejecen como el buen vino. Realmente incluso los menos imaginativos podrán llegar a vislumbrar una ciudad así, pues solo tienes que ir hasta Castilla y León y poner un pie en la monumental Segovia. Aquí la Edad Media no es un recurso turístico, más bien es el suelo que pisas, las piedras que te rodean y la forma en la que todo encaja sin esfuerzo. Segovia no intenta impresionarte de golpe, pero acaba haciéndolo. Primero te sitúa y luego te atrapa. Y cuando te das cuenta, llevas horas caminando sin mirar el reloj, como si el tiempo también se hubiera quedado a vivir aquí.

Adriana Fernández

Una ciudad Patrimonio que no se fragmenta

El casco histórico de Segovia fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, pero lo interesante no es la fecha ni el reconocimiento, sino el motivo. No se premió un monumento concreto, sino el conjunto. Y, francamente, no me extraña en absoluto. El premio se le dio a una ciudad medieval completa, coherente y sorprendentemente bien conservada, donde murallas, plazas, iglesias, palacios y calles estrechas siguen funcionando como lo han hecho durante siglos. Y es que, a pesar del tiempo, todo está donde tiene que estar, como si la ciudad hubiera decidido no moverse demasiado para no estropearse.

Imagen del acueducto de Segovia.

Cuando visitas cualquier ciudad, hay monumentos más y menos escondidos, y cada uno tiene su encanto particular. El Acueducto de Segovia es de esos aparece de repente, enorme, sólido, atravesando la ciudad como si siempre hubiera sido suyo ese espacio. Y lo cierto es que lo es. Construido en época romana, entre los siglos I y II, sigue en pie sin argamasa, solo por el equilibrio perfecto de sus sillares de granito. No es una ruina, ni un recuerdo, es una infraestructura que definió la ciudad y que todavía hoy marca el ritmo de quien llega por primera vez.

El Alcázar que explica por qué Segovia fue clave

En uno de los extremos del casco histórico se levanta el Alcázar de Segovia, encaramado sobre la roca, vigilando la confluencia de los ríos Eresma y Clamores; imponente, como si de una fortaleza de cuento se tratara. No está ahí para lucirse, sino para dominar el territorio, y eso se nota.

Vista del Alcázar de Segovia.

Fue fortaleza, residencia real y escenario de decisiones que marcaron la historia de Castilla. Su silueta es reconocible desde lejos y su posición permite entender algo fundamental, y es que Segovia no fue un lugar secundario, sino que fue un enclave estratégico durante siglos.

La catedral que llegó tarde, pero llegó bien

La Catedral de Santa María domina la Plaza Mayor desde el siglo XVI y lo hace con una calma poco habitual en una gran catedral castellana. Es conocida como la Dama de las Catedrales, y no por grandilocuente, sino por proporción. Se construyó entre 1525 y 1577, cuando el gótico ya estaba dando paso al Renacimiento, lo que explica su estilo gótico tardío, limpio y muy medido, sin excesos decorativos.

Catedral de Segovia.

El edificio se levantó tras la destrucción de la antigua catedral románica durante la Guerra de las Comunidades, y desde entonces se convirtió en el nuevo corazón religioso de la ciudad. Su torre, de casi 90 metros, marca el perfil de Segovia desde cualquier punto del casco histórico.

La belleza de no necesitar comparación

Segovia no necesita enfrentarse a otras ciudades, ni lo pretende. Su valor está en la continuidad, en la sensación de que todo ha llegado hasta hoy sin romperse. Es una ciudad medieval que no se explica con grandes frases, sino caminándola. Segovia lleva siglos demostrando que, cuando algo está bien hecho, el tiempo acaba dándole la razón.

