Ni Toledo, ni Ávila: la gran joya medieval de Castilla-La Mancha es Patrimonio Mundial y cuelga, literalmente, sobre el vacío
Cuenca no se visita, se asoma, se camina con cuidado y se recuerda para toda la vida.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre es preciso acordarse, se encuentra esta ciudad que es como un jarro de agua fria en el oasis que es el turismo hoy en día. Efectivamente, hablo de Cuenca, el lugar donde piensas que vas a ver un casco histórico bonito y, de repente, el suelo desaparece. La ciudad se levanta sobre un espolón de roca, suspendida entre dos hoces profundas, y te obliga a frenar el paso. Miras al frente, miras hacia abajo y entiendes que esta no es otra ciudad monumental más; es un ejercicio de equilibrio llevado a escala urbana.
Cuenca es Patrimonio Mundial desde 1996, y no por una suma de monumentos sueltos, sino por algo más difícil de explicar; la manera en que la ciudad y el territorio se funden hasta ser inseparables.
Una ciudad medieval que se adaptó al vacío
Y, como nunca te acostarás sin saber una cosa más, es preciso que sepáis una pizca sobre esta maravilla de ciudad antes de poner un pie en sus adoquines. Cuenca nace en el siglo IX como fortaleza islámica, y esa condición defensiva lo explica casi todo. Cuando fue conquistada por Alfonso VIII en 1177, la ciudad mantuvo su esencia; crecer hacia arriba, agarrarse a la roca y aprovechar cada centímetro disponible.
El trazado medieval sigue intacto. Cuando caminas, lo harás por calles estrechas, quiebros inesperados, plazas que aparecen sin previo aviso. Nada es recto ni cómodo, pero todo tiene su sentido. Cuenca no se diseñó para gustar, sino para funcionar. Y eso es lo que a mi me resulta tan fascinante.
¿Casas que cuelgan?
Sí, están las Casas Colgadas, y sí, impresionan. Pero reducir Cuenca a esa imagen es, cuanto menos, simplista. Estas viviendas suspendidas sobre la hoz del Huécar no son una atracción turrística, sino una solución extrema a un problema real; no había espacio.
Hoy albergan el Museo de Arte Abstracto Español, una de las colecciones más importantes del país. Y aquí está una de las grandes sorpresas de Cuenca; en un entorno medieval radical convive uno de los museos de arte contemporáneo más influyentes de España. Funciona porque la ciudad siempre ha sido más compleja de lo que parece.
La catedral que cambió las reglas
La Catedral de Santa María y San Julián no se parece a ninguna otra catedral española, os lo aseguro. Es una de las primeras catedrales góticas de Castilla, construida bajo fuerte influencia francesa tras la conquista cristiana. Y eso, se nota.
Su fachada actual es neogótica, pero el interior conserva esa sensación de transición, de experimento arquitectónico. Aquí el gótico no llega como dogma, sino como ensayo. Caminar por la catedral es recorrer un momento exacto en el que la arquitectura española estaba aprendiendo un nuevo lenguaje.
Más allá de lo evidente
El casco antiguo se disfruta mejor sin mapa, como a mi me gusta. Realmente os aconsejería tirar a andar y que la ciudad te sorprenda. Aun así, conviene no saltarse lugares como el Puente de San Pablo, colgado sobre la hoz, o el Convento de San Pablo, hoy convertido en parador.
Fuera del recinto histórico, Cuenca sorprende con su legado artístico del siglo XX; el Espacio Torner, la Fundación Antonio Pérez o la herencia del antiguo Museo de Arte Abstracto consolidaron a la ciudad como un referente cultural inesperado.
Una ciudad que siempre sorprende
Cuenca es una ciudad que exige atención, piernas y algo de silencio. Hay que escuchar cómo crujen las piedras, cómo el viento se cuela por las hoces y cómo el turismo aquí parece entrar en una dimensión distinta. No es “la Toledo de” ni “la Ávila de”. Es otra cosa. Una ciudad suspendida que, desde hace siglos, sigue desafiando al vacío (y ganando)
