Ni Toledo, ni Ávila: la gran joya medieval de Castilla-La Mancha es Patrimonio Mundial y cuelga, literalmente, sobre el vacío

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre es preciso acordarse, se encuentra esta ciudad que es como un jarro de agua fria en el oasis que es el turismo hoy en día. Efectivamente, hablo de Cuenca, el lugar donde piensas que vas a ver un casco histórico bonito y, de repente, el suelo desaparece. La ciudad se levanta sobre un espolón de roca, suspendida entre dos hoces profundas, y te obliga a frenar el paso. Miras al frente, miras hacia abajo y entiendes que esta no es otra ciudad monumental más; es un ejercicio de equilibrio llevado a escala urbana.