Tirso vive solo en un pueblo del Pirineo de Huesca y lo tiene claro: "Es peor la soledad de las ciudades que la de los pueblos, es una suerte ver salir el sol por las mañanas"
Vive sin cobertura telefónica y con los servicios básicos a una hora en coche, pero asegura que no cambiaría la tranquilidad de su pueblo por la vida en una ciudad.
A sus 74 años, Tirso vive solo en Nocito, una pequeña localidad del Pirineo de Huesca en la que apenas quedan vecinos. No hay cobertura telefónica y el centro de salud más cercano está a una hora en coche. Para muchos, pasar allí todo el año sería complicado. Él, en cambio, no se plantea marcharse. Cada vez que tiene que bajar a Huesca para hacer alguna gestión, está deseando volver a casa.
Tirso no nació en este pueblo, pero hace tiempo decidió instalarse allí de forma permanente. Tampoco parece preocuparle demasiado que la vida cotidiana implique renunciar a muchas de las comodidades que ofrece una ciudad. "Vivir solo en un pueblo parece que sea algo extraordinario, cuando tendría que ser lo más normal", explica. En una conversación con una reportera de Comando Actualidad, cuenta que no se imagina viviendo de nuevo en un entorno urbano. Cuando baja a Huesca, lo que quiere es terminar cuanto antes lo que tiene pendiente y regresar a las montañas. "Yo cada vez que bajo a Huesca por algún asunto, no estoy pensando más que marcharme enseguida al pueblo", confiesa.
Que sea el único habitante de Nocito no significa que se sienta solo. De hecho, cuando le preguntan si no echa de menos tener más gente cerca, responde hablando de quienes viven en grandes ciudades. "¿Sabe usted las soledades que se encuentran muchas veces en las ciudades grandes? Te quedas impresionado", afirma.
Tirso cree que se habla demasiado de la soledad de los pueblos y poco de la que también existe en las ciudades. Para explicarlo, cuenta que hay situaciones que le afectan especialmente cuando está allí: "Hay veces que a mí hasta me duele esa soledad, mucho más que las que piensan que tenemos en estos pueblos".
Entre las cosas que más valora de vivir en Nocito hay una que, pese a ser muy sencilla, para él tiene mucha importancia, y es despertarse y ver cómo entra la luz en casa. "Si aquí mucha gente no sabe la suerte que es, por ejemplo, ver salir el sol por la mañana o que se te inunde toda la casa de luz cuando viene un día como hoy", asegura. Es una forma de disfrutar del entorno que, según Tirso, debería aprenderse desde pequeños. Por eso considera que también tendría que tener un espacio en la educación: "Estas cosas ya se tienen que empezar a educar a los críos en la escuela. Es una forma de demostrar que se puede vivir en muchos sitios".
"La España vaciada ya se ha quedado tan vaciada que ya no tiene nada"
Aunque está contento con su vida, Tirso no ignora los problemas que atraviesan pueblos como Nocito. Sabe que cada vez quedan menos habitantes y que la falta de servicios hace difícil que otras personas decidan instalarse allí. Su diagnóstico sobre la despoblación es bastante pesimista: "La España vaciada ya se ha quedado tan vaciada que ya no tiene nada".
Aun así, valora que haya más personas preocupadas por el futuro de estas localidades y por evitar que terminen desapareciendo. Él ha elegido vivir en una de ellas, con todas las limitaciones que eso implica. Y, a sus 74 años, no parece echar en falta la vida que dejó atrás.
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