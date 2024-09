La tienda donde encontrar el regalo más divertido está en Ruzafa: así es Gnomo

¿Y en cuanto al tipo de público? Además de los vecinos, “hay mucho turismo, pero es un turismo guay. Nos salva que no haya monumentos. Llegan pequeños grupitos o familias o gente que viene a visitar a otra que vive aquí”. Ellos mismos viven en el barrio de Ruzafa y han visto su transformación. “Sí que ha cambiado. Nosotros entramos en el inicio del cambio. La impresión entonces era que estábamos en la cúspide, en 2010. Hubo un momento que nos empezó a dar miedo que todo esto se llenara de franquicias, pero no. Es que sigue siendo muy barrio, no hay locales grandes y al final no tiene una afluencia masiva de visitantes. Ruzafa, Benimaclet… eran todo pueblos antes, y siguen siendo pueblos, tienen su centro, su mercado, su iglesia… Una franquicia necesita la calle Colón. Si cierra una mercería de toda la vida, abre otra con gente más joven llevándola y es otro rollo, se puede renovar. Lo llamamos el nuevo comercio de toda la vida.”