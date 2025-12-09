El pueblo castellano que celebra la Navidad entre mercados artesanos, torres legendarias y las huellas de una fortaleza medieval

En la provincia de Valladolid, en pleno corazón de la Tierra de Campos, Tiedra despliega su magia con una mezcla admirable de patrimonio, silencio castellano y tradición navideña. La Navidad comienza antes en este Pueblo Mágico, donde la historia se mezcla con la emoción de los primeros preparativos festivos. Aquí, entre los restos de su antigua muralla medieval y la silueta imponente de su torre defensiva, la temporada más luminosa del año arranca con un plan que cada vez conquista a más viajeros: el II Mercado Navideño, celebrado en un edificio histórico singular, El Pósito, que conserva el alma del siglo XV.