El tesoro romano escondido en pleno centro de Zaragoza: un lugar que ves caminando y que te cambia la idea de la historia de España

Un poco más arriba, llegando ya al río, encontramos los otros museos. En el subsuelo de la Plaza la Seo está el Foro, centro neurálgico de Caesaraugusta donde se desarrollaba la vida social, política y económica, y el interior del cual alberga restos arqueológicos de los tiempos de los emperadores Augusto y Tiberio. Por último, el Puerto Fluvial -construido en el siglo I d.C.- fue el principal enclave redistribuidor de la zona tanto de mercancías procedentes del interior (trigo, madera, hierro, lino, …) como de la costa (vino, salazones, joyas, o mármoles). En el museo se pueden contemplar algunos restos arqueológicos encontrados en las instalaciones, como ánforas o un Ebrómetro, una escala de medición donde se reflejan dos de las más importantes avenidas del río.