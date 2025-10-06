Las termas de España que fueron el lugar favorito de reyes y nobles: llevan ahí desde los romanos, en un precioso valle a más de 1.600 metros de altura

Un majestuoso complejo histórico que vivió sus años de gloria a principios del siglo XX: era la época de las vacaciones con fines medicinales. Y este lado de los Pirineos ofrecían todo lo que la clase alta necesitaba: aguas mineromedicinales en climas limpios de alta montaña y, por supuesto, nada masificados. Así era, y es, este rincón idílico perdido en uno de los valles más bonitos del Pirineo: el valle del Tena.