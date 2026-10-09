Las termas más impresionantes de España en otoño son gratis: en un pueblo pintoresco, a 50 grados y con propiedades medicinales

En el valle alto del río Cidacos, declarado como Reserva de la Biosfera por la Unesco en el año 2003, concretamente en la comarca de Arnedo en La Rioja, se encuentra el municipio de Arnedillo, una pequeña localidad de unos 433 habitantes en total. Sin duda, este pueblo de La Rioja es famoso por sus impresionantes termas con propiedades medicinales que alcanzan temperaturas de hasta 52 °C, recibiendo a miles de bañistas al año.

Adriana Fernández

Pero Arnedillo guarda un secreto, algo que muy pocos conocen y los que sí, lo esperan con muchas ganas. Este 30 de noviembre es el último domingo del mes y es el día elegido para que los vecinos de esta localidad riojana celebren su tradicional y popular Procesión del Humo. Además, este año se da la circunstancia de que también es la festividad de San Andrés. Durante esta procesión, los vecinos encienden pequeños fuegos frente a la iglesia y queman haces de romero, que desprenden un humo denso y aromático que se extiende por todo el pueblo.

Arnedillo / Istock / jcfmorata

El mejor plan para este otoño

Las termas de Arnedillo, son un conjunto de piscinas naturales de agua minero-medicinal de acceso totalmente libre y gratuito, ubicadas en el margen del río Cidacos. Lo curioso de estas aguas es que brotan de la tierra a una temperatura hipertermal de 52,5 °C y se van templando en tres pozas hasta situarse entre los 30 °C y 45 °C.

El Dato Son famosas por sus propiedades terapéuticas contra el reuma, afecciones respiratorias y el estrés.

Estas termas también se le conocen como la Fuente de los Necesitados, por este motivo, aquellas personas que tenían diferentes necesidades de salud iban a estas aguas buscando un alivio y bienestar. Algo que se mantiene hoy en día en todo el turismo termal y de balneario. Las tres pozas tienen una capacidad para unas 50 personas y además están abiertas durante todo el día. Junto a las termas encontrarás dos duchas de agua fría, una ducha de pies, una zona de recreo y pícnic.

Vista panorámica del pueblo de Arnedillo en España / Istock / IMAGEBYPETER

Nuestra recomendación es que empieces por la poza más alejada a la fuente termal e ir avanzando hacia las más calientes para permitir que tu cuerpo se vaya adaptando poco a poco a la temperatura. No puedes permanecer en el agua caliente más de 20 minutos para evitar mareos o deshidratación, lo más recomendable es hacer baños alternados de 5 minutos en agua caliente y 1 minuto en agua fría. Beber agua y llevar un calzado adecuado para moverte es imprescindible, además mantener el área limpia, respetar el entorno durante la visita es imprescindible para que todos puedan disfrutar de la experiencia por igual.

Puente de piedra medieval sobre el río cerca de la ciudad de Arnedillo / Istock / Daria Maksimova

Arnedillo: una de las grandes joyas del Valle del Cidacos

Este pintoresco pueblo es mucho más que sus termas; este espectacular entorno montañoso cuenta con una riqueza patrimonial protegida de primer nivel. La Iglesia Parroquial de San Servando y San Germán, catalogada como Bien de Interés Cultural, es un templo de los siglos XVI y XVII que destaca por su arquitectura renacentista y barroca. Otro de los grandes monumentos, de origen mozárabe, es la Ermita de Santa María de Peñalba, situada en un entorno aislado que a día de hoy conserva su encanto místico y detalles arquitectónicos de un gran valor histórico.

Vista panorámica de la iglesia de San Andrea en Arnedillo, España / Istock / LuisPinaPhotogrpahy

En pleno corazón del Arnedillo, el Castillo de los Obispos de Calahorra conserva a día de hoy los restos de un torreón cuadrado de tres plantas, lo que un día fue una enorme fortaleza del siglo XIII y que sirvió durante muchos siglos como un espléndido mirador panorámico. Si eres un amante de los dinosaurios y los yacimientos paleontológicos, no puedes perderte los famosos yacimientos de Icnita, donde se pueden observar espectaculares huellas fosilizadas de dinosaurios que hace muchos millones de años habitaron en la zona y actualmente nos permite conocer un poco más acerca de estas criaturas.