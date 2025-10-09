Las termas que forman parte de la ruta medieval de montaña más espectacular de España: 37 fuentes con propiedades curativas a 56 grados y con pueblos de otro mundo

Si se hace en verano, parar para refrescarse en las piscinas naturales que se forman en el río es una opción más que viable. En esta zona, la ruta discurre entre bosques de árboles inmensos que permiten tener esa sensación de soledad y tranquilidad que tanto se busca en la naturaleza. La última parada son las Caldas de Bohí. Solo pasear por el recinto exterior supone una experiencia relajante sin precedentes, pero conocer su interior y su historia es algo que supera todas las expectativas posibles.