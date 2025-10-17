Las termas de Andalucía que tienen aguas medicinales reconocidas internacionalmente: son del siglo XVII y están en uno de los paisajes más bonitos de España

Está ubicada en las laderas de Sierra Nevada, entre el Valle de Lecrín y la Alpujarra. El nombre de la localidad proviene del árabe y se traduce como "campo o lugar abundante en charcos, fuentes o lagunas de agua". Cuenta con más de 50 manantiales en la loma de la Bordaila, entre los ríos Salado y Lanjarón, donde está el balneario más famoso, que se construyó en 1928, aunque su desarrollo fue mucho más lento y comenzó el siglo anterior.