Estas termas al aire libre son ideales para una escapada otoñal: un baño con vistas privilegiadas a solo 35 minutos de Vigo

El Concello de Salvaterra las promociona como las termas al aire libre más grandes de toda Galicia. El recinto cuenta con tres termas de agua caliente y una de agua fría que brotan desde el subsuelo desde las márgenes del río Miño. «Sus aguas minero-medicinales y termales resultan útiles en procesos respiratorios y dermatológicos, por la acción de sus aguas sulfuradas, así como para combatir enfermedades respiratorias y digestivas gracias al efecto de sus aguas cloruadas y sulfatadas, respectivamente», explican.