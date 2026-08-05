Tere, única habitante de su pueblo desde hace 35 años: "Mucha gente me dice que si estoy loca por estar viviendo aquí"

El éxodo rural es uno de los problemas más preocupantes que tiene España a día de hoy. Son muchas las personas que llegan a la gran ciudad en busca de nuevas oportunidades y un futuro mejor; mientras que en las ciudades no falta el ruido ni la gente, en otras partes de España se vive lo contrario. Son muchos los pueblos abandonados donde sus calles vacías y la falta de personas convierten lo que para muchos es su hogar en un lugar totalmente deshabitado y desértico. Álvaro, el youtuber @hilux_aventura, se encarga de documentar este tipo de historias para hacer que la sociedad sea consciente de este tipo de situaciones.

Sara Fernández García

Tere, una mujer que vive en una villa de Asturias, es el vivo ejemplo de ello: una ciudadana que mantiene en pie la única casa habitada de un pueblo abandonado. Un pueblo que para ella es su hogar, refugio de sus antepasados y su lugar seguro. “Cuando yo era pequeña solo había cinco viviendas en esta zona”, comenta. A lo largo de la entrevista explica lo complicado que fue ver cómo, poco a poco, este problema se iba haciendo cada vez más grande.

El verdadero problema llegó en los años 60, cuando la ganadería dejó de ser suficiente para poder sostener a las familias. La falta de carreteras y la ausencia de servicios básicos incrementaron que muchos vecinos se mudaran a las ciudades más cercanas: “Marcharon de aquí y no volvieron más. Y pensé muchas veces el porqué de esta situación, pero no lo entiendo. Porque tampoco se fueron muy lejos de aquí”.

Pico Naranjo de Bulnes en el Parque Nacional de Picos de Europa, Asturias, España / Istock / FedevPhoto

¿Cómo se sobrevive ante una situación así?

Para personas como Tere, conseguir comida en el día a día es uno de los mayores retos cuando vives aislado. Sin supermercados cerca ni repartos continuos, la huerta se convierte en su mejor compañera.

Cudillero village in Asturias from Spain / Istock / LUNAMARIA

Aunque es verdad que para muchas cosas no queda otra que desplazarse a comprar al pueblo o a la villa más cercana, la realidad es que cultivar sus propios alimentos, preparar conservas caseras para todo el año y cocinar al fuego de la cocina de leña se ha convertido en un estilo de vida que no cambiarían por nada.

Mucho más común de lo que parece

A 500 metros de altitud, concretamente en la parroquia de Santa María de las Nieves de Sebarga (Amieva), Santolaya se va apagando lentamente. De las pocas casas que históricamente formaron parte de este rincón, solo una sigue manteniéndose en pie: la de Manuel Blanco. A sus 72 años y al igual que Tere, Manuel vivió en primera persona cómo el lugar que para él había sido su hogar se acabó convirtiendo poco a poco en un lugar deshabitado por completo, donde recursos básicos como una escuela o una iglesia ya no existían.

Amieva, Asturias / wikimedia Commons/Carmenmoran

Muy cerca de Santo Adriano se encuentra Sabadía, otro de los pueblos famosos en Asturias por haber sido abandonado. Es una diminuta, casi minúscula aldea que apenas tiene cinco habitantes; actualmente solo viven dos personas que se dedican al turismo rural. Lo más llamativo, y por lo que muchas personas deciden visitarla, es su enigmática ermita localizada en un frondoso bosque: rodeada de un antiguo pozo y restos de una huerta, muestra el implacable paso del tiempo.

Sabadía / wikimedia Commons/Omarete

Brañaivente es otro ejemplo de cómo la ausencia de carreteras practicables, electricidad y agua dificultó la vida en la aldea, lo que causó el abandono. Actualmente, llegar a este pueblo requiere recorrer a pie senderos que poco a poco han sido reclamados por la naturaleza.