El templo romano más espectacular de España está a orillas del Tajo: es uno de los mejores conservados de España, pero aún es un desconocido

La historia del templo no se entiende sin hablar de Talavera la Vieja, la ciudad romana que lo acogió y que hoy yace bajo el embalse. Augustóbriga fue un importante núcleo de la Lusitania romana, con foro, termas y edificios públicos. Cuando en los años sesenta se construyó la presa de Valdecañas, el pueblo moderno de Talavera la Vieja fue desalojado y quedó sumergido para siempre. El templo fue el único edificio salvado de ese destino. De ahí que hoy, en medio del campo, se alce como un símbolo de la memoria de todo lo que desapareció bajo las aguas.