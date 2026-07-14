Ni el Teide, ni Cabo de Gata: el primer volcán visitable de la Península está en un campo con 330 edificios magmáticos y se puede recorrer por dentro
Con más de 300 volcanes detectados, es una de las mayores concentraciones volcánicas de Europa Occidental.
Se encuentra más concretamente entre Almagro y Granátula de Calatrava, en Ciudad Real. Hablamos de Cerro Gordo, un volcán con un eje mayor de 1000 metros y una altura aproximada de unos 90 metros, aunque esconde 830 metros de tierra, magma y sedimentos en sus profundidades. Es famoso por ser el primer volcán visitable de la Península Ibérica en comparación con otros como el Teide en las Islas Canarias.
Estamos ante una de las regiones volcánicas más importantes de España y también, uno de los lugares más sorprendentes de la provincia de Ciudad Real. Se formó hace millones de años durante el vulcanismo del Campo de Calatrava. De sus materiales, destacan las coladas de lava, lapilli, cenizas volcánicas y escorias. El campo de Calatrava cuenta con más de 300 edificios volcánicos, siendo una de las mayores concentraciones del volcanismo reciente de Europa Occidental.
Una de sus curiosidades es que es uno de los primeros volcanes visitables de toda la península ibérica. Desde 2016 se puede recorrer mediante un itinerario que aprovecha una antigua cantera para mostrar el interior del edificio volcánico. La explotación minera de puzolanas cortó una parte del cono, hoy en día, ese pequeño corte hace que se pueda ver las diferentes capas que se forman durante las erupciones, algo muy complicado de ver en otros volcanes.
Tu siguiente parada : Almagro
Si quieres ampliar tu ruta, después de visitar el volcán no podrás perderte Almagro, una de las villas coloniales más bellas de España. Declarado Conjunto Histórico Artístico, donde destaca el Corral de comedias, el único del siglo XVIII que se conserva actualmente. Su plaza Mayor es muy famosa por sus galerías acristaladas y sus soportales de piedra.
Además, tiene una de las gastronomías más exquisitas, un ejemplo es su famoso plato de berenjenas de Almagro, un aperitivo de berenjena aliñada único en el mundo y otros platos como el tiznao o el pisto manchego, que también destacan entre los turistas que lo degustan.
Los "Maares": Los ojos de agua del Campo de Calatrava
Si visitas el volcán, no podrás perderte las lagunas que hay alrededor, llamadas maares, son cráteres volcánicos anchos y bajos que se forman por una explosión cuando el magma entra en contacto con el agua subterránea. En el Campo de Calatrava, son muy famosos porque muchas lagunas volcánicas se asientan en ellas.
Hoya del Mortero, es una de las más importantes y famosas. En Valverde, La Posadilla también es muy famosa y en Ciudad Real se han encontrado varios cráteres unidos en forma de racimo como Pozuelo de Don Gil, Los Ángeles, Herrerías, La Cantera y Holguera.
Desde el punto de vista medioambiental, ha provocado que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, haya protegido la mayoría de ellos como Monumento Natural. Entre ellos destacan la Hoya de Cervera, el primer maar protegido en toda la región, la Laguna, el Volcán de La Posadilla y por último, la Laguna de la Alberquilla.
- Las raíces de Lamine Yamal (19 años) están en el '304', un barrio obrero de 11.000 vecinos, canchas de cemento y los vestigios de termas romanas del siglo I: 'Al final es tu casa, lo es todo
- La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años es la capital de la eterna primavera: una antigua ciudad balneario, con jardines botánicos siempre en flor y paseos llanos frente al Atlántico
- El refugio de Julio Iglesias (82 años) es un pueblo blanco en el Parque Nacional más joven de España: entre alcornoques centenarios y el Mediterráneo, tiene una iglesia del siglo XVI sobre una mezquita
- El pueblo más bonito del mundo está en Aragón y es un valle de cuento a orillas de un embalse: te transporta a uno de los escenarios más especiales de Disney
- El refugio de Inma Cuesta (46 años) está en un pueblo de Jaén de unos 1.700 habitantes donde creció: 'Me fui hace muchos años, pero este es el lugar al que siempre vuelvo buscando la raíz
- El paseo marítimo más elegante de España sigue la curva de una bahía de cuento: un balneario Belle Époque sobre la arena y el palacio donde veraneaba una reina
- Rafael Moneo, arquitecto español y Premio Pritzker: 'Aún recuerdo mi primera visita. Los arqueólogos habían excavado toda una manzana encontrando acueductos, enterramientos, e incluso restos de una presunta iglesia paleocristiana
- El refugio de Paco León (51 años) es el barrio sevillano de bloques altos y veranos de calor extremo donde se crió: 'Es todo un orgullo