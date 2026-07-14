Ni el Teide, ni Cabo de Gata: el primer volcán visitable de la Península está en un campo con 330 edificios magmáticos y se puede recorrer por dentro

Se encuentra más concretamente entre Almagro y Granátula de Calatrava, en Ciudad Real. Hablamos de Cerro Gordo, un volcán con un eje mayor de 1000 metros y una altura aproximada de unos 90 metros, aunque esconde 830 metros de tierra, magma y sedimentos en sus profundidades. Es famoso por ser el primer volcán visitable de la Península Ibérica en comparación con otros como el Teide en las Islas Canarias.

Adriana Fernández

Estamos ante una de las regiones volcánicas más importantes de España y también, uno de los lugares más sorprendentes de la provincia de Ciudad Real. Se formó hace millones de años durante el vulcanismo del Campo de Calatrava. De sus materiales, destacan las coladas de lava, lapilli, cenizas volcánicas y escorias. El campo de Calatrava cuenta con más de 300 edificios volcánicos, siendo una de las mayores concentraciones del volcanismo reciente de Europa Occidental.

Cerro Gordo, volcán ubicado en Granátula de Calatrava, Ciudad Real / Istock

Una de sus curiosidades es que es uno de los primeros volcanes visitables de toda la península ibérica. Desde 2016 se puede recorrer mediante un itinerario que aprovecha una antigua cantera para mostrar el interior del edificio volcánico. La explotación minera de puzolanas cortó una parte del cono, hoy en día, ese pequeño corte hace que se pueda ver las diferentes capas que se forman durante las erupciones, algo muy complicado de ver en otros volcanes.

El pico del Teide también es un volcán transitable / Istock

Tu siguiente parada : Almagro

Si quieres ampliar tu ruta, después de visitar el volcán no podrás perderte Almagro, una de las villas coloniales más bellas de España. Declarado Conjunto Histórico Artístico, donde destaca el Corral de comedias, el único del siglo XVIII que se conserva actualmente. Su plaza Mayor es muy famosa por sus galerías acristaladas y sus soportales de piedra.

Campo de calatrava / wikimedia Commons/José Manuel Sánchez de Toro, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Además, tiene una de las gastronomías más exquisitas, un ejemplo es su famoso plato de berenjenas de Almagro, un aperitivo de berenjena aliñada único en el mundo y otros platos como el tiznao o el pisto manchego, que también destacan entre los turistas que lo degustan.

Interior del histórico Teatro de Almagro Corral de Comedias sin gente / Istock / Angelo D'Amico

Los "Maares": Los ojos de agua del Campo de Calatrava

Si visitas el volcán, no podrás perderte las lagunas que hay alrededor, llamadas maares, son cráteres volcánicos anchos y bajos que se forman por una explosión cuando el magma entra en contacto con el agua subterránea. En el Campo de Calatrava, son muy famosos porque muchas lagunas volcánicas se asientan en ellas.

Hoya del Mortero, es una de las más importantes y famosas. En Valverde, La Posadilla también es muy famosa y en Ciudad Real se han encontrado varios cráteres unidos en forma de racimo como Pozuelo de Don Gil, Los Ángeles, Herrerías, La Cantera y Holguera.

Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha / Istock / Freeartist

Desde el punto de vista medioambiental, ha provocado que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, haya protegido la mayoría de ellos como Monumento Natural. Entre ellos destacan la Hoya de Cervera, el primer maar protegido en toda la región, la Laguna, el Volcán de La Posadilla y por último, la Laguna de la Alberquilla.