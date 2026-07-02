Ni Tarragona, ni Valencia: el mejor pueblo para escapar del calor este verano está en Cantabria, tiene una población de 150 habitantes, y está declarado Conjunto Histórico-Artístico

En el corazón del Valle del Saja, en el municipio cántabro de Cabuérniga, se encuentra uno de los mejores refugios climáticos para este verano: Carmona. Un pueblo de solo 150 habitantes que, además de acercar la naturaleza y la calma a tu próxima escapada, supone un remanso de paz entre idas y venidas, donde toda tu preocupación será no acostumbrarte a la desconexión.

Adriana Fernández

Ubicado en la zona occidental de la comunidad autónoma de Cantabria, este curioso pueblo se presenta encajonado en un impresionante valle de praderas completamente verdes, hayedos, robledales y el cauce cristalino del río Quivierda, en su paso por la Sierra del Escudo de Cabuérniga, que lo cubre todo.

Paisaje de Cramona, Cantábria / Istock

Se trata de un pueblo mágico de aquellos que llaman “con alma”, y esta energía se nota mucho antes de pisar sus calles, desde el Mirador de Asomante —previo al descenso de la carretera que lleva hasta el núcleo urbano—, desde donde podrás disfrutar de una panorámica impecable del entorno natural que precede al pueblo, rodeado de niebla en las mañanas frescas o brillante bajo el sol del mediodía.

Carmona desde las alturas. / Istock

Carmona, adentrarse en lo desconocido

Reconocido como parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, esta pequeña villa declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1985 conserva su arquitectura rural típica, perteneciente a los siglos XVII y XVIII, además de guardar un importante patrimonio histórico.

Carmona, Cantabria / Istock / t

Reflejado en la estructura típica de las Casonas Montañesas —de teja, madera y piedra de sillería de un color grisáceo claro—, el pueblo marca su estilo de arquitectura rural bajo arcos de medio punto, solanas orientadas al sur dispuestas en cada casa y la presencia de escudos heráldicos tallados en las fachadas.

Casas tradicionales de Carmona. / Istock / @jjfarquitectos

Entre su patrimonio más relevante destaca la Iglesia de San Roque, de estilo barroco y del siglo XVIII, creada en sustitución de la antigua ermita del pueblo. Con disposición en cruz latina —un gesto típico de la época y del estilo contrarreformista—, destaca su torre-campanario de planta cuadrada y estructura compacta, pero su fama se debe al tesoro que guarda: un conjunto de retablos de amplia luminosidad y una riqueza de imaginería sorprendente en un pueblo de estas dimensiones.

Iglesia de Carmona, Cantabria / Istock / Jose Ignacio Soto

Por otra parte, el Palacio de los Mier (o Palacio de los Díaz de Cossío y Mier) destaca por su condición como Bien de Interés Cultural (BIC). Con apariencia de casona, su estructura responde a la simbología viviente de la estratificación social de la época, naciendo de las casas de indianos que hicieron fortuna en el exterior antes de volver adinerados.

Palacio de los Mier, Carmona / Istock

Propio del estilo barroco del siglo XVIII, su fachada responde, sin embargo, a un estilo clasicista de influencia madrileña y herreriana, de carácter sobrio y monumental; y en el interior de la casa, en el piso superior, un escudo tallado en piedra caliza muestra las armas de las familias: Díaz, Cossío, Mier y Terán. Además, prueba de su estatus, el palacio cuenta con una capilla privada adosada en el ala lateral, un detalle que solo podían permitirse las familias más posicionadas de la época.

Tradición e historia viva

Si aún no conocías este pueblo y ya te pica la curiosidad, te recomendamos esperar hasta septiembre para hacer coincidir tu visita con una de las tradiciones más curiosas de la región: La "Pasá". Este evento ganadero, propio de uno de los sectores más representativos de la zona, recoge el descenso del ganado desde los puertos de montaña, donde pastan en verano, hasta el pueblo. En su recorrido, las vacas bajan adornadas con flores y collares enormes en una fiesta que celebra el orgullo, cultura y tradición de Carmona.

Y si eres de los que les gusta quedarse con los detalles, fíjate en el calzado de vecinos y locales, ataviados con albarcas —de ahí que a los artesanos tradicionales se les conozca como albarqueros—, siendo el calzado tradicional de madera de Cantabria, tallado a mano en madera de abedul o castaño.

Escultura en Carmona / Wikicommons / Luis Rogelio HM - Carmona (Cabuerniga) - 026, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72882538

Asimismo, en tu visita no podrás dejar pasar la oportunidad de conocer la Cueva de El Soplao, considerada la “Capilla Sixtina de la geología”, a solo 30 minutos en coche del pueblo. Eso sí, llévate abrigo, porque esta cueva mantiene unos 12 grados constantes independientemente de la época del año.

Cueva de El Soplao. / Istock

A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la zona era un importante foco de minería de zinc y plomo, lo que llevó al descubrimiento de esta galería, atravesando la roca para encontrar un paraíso geométrico de estalactitas y estalagmitas de calcita que nada son en comparación con la cantidad de formaciones "excéntricas" o helictitas que posee. Identificarlas es sencillo: se trata de ramificaciones en todas las direcciones que, similares a corales, imitan un paisaje subacuático que, lejos de este, permanece en seco.

Por su parte, el nombre responde a la denominación popular que le dieron debido a las corrientes de aire que cruzaban la galería, creando un hilo entre cavidades que demostraba que había algo al otro lado.

Cómo llegar a la Cueva de El Soplao / Istock / t

Su visita es accesible a cualquier público a través de un tren minero recreado, pero si buscas emociones fuertes, prepárate para portar casco, mono minero y luces para una inmersión de más de dos horas a través del suelo original.