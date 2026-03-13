El lugar del Mediterráneo donde puedes bucear en aguas transparentes, caminar por acantilados salvajes y terminar el día entre ruinas romanas: está en Cartagena

En Cartagena (Murcia), en pleno litoral de la Costa Cálida, el Mediterráneo se muestra especialmente diverso. A pocos kilómetros del centro histórico se despliega el Parque Regional de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio natural protegido donde acantilados, calas escondidas y senderos panorámicos dibujan uno de los paisajes más sorprendentes del sureste peninsular. En este entorno se encuentra TAIGA Costa Cálida, un camping resort situado frente al mar que sirve como punto de partida para descubrir la naturaleza, la cultura y la gastronomía de la zona.