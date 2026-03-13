El lugar del Mediterráneo donde puedes bucear en aguas transparentes, caminar por acantilados salvajes y terminar el día entre ruinas romanas: está en Cartagena
Entre el mar abierto de la Costa Cálida y el paisaje protegido de la Sierra de la Muela, Cartagena combina naturaleza, patrimonio histórico y experiencias al aire libre en uno de los enclaves más sorprendentes del Mediterráneo español.
En Cartagena (Murcia), en pleno litoral de la Costa Cálida, el Mediterráneo se muestra especialmente diverso. A pocos kilómetros del centro histórico se despliega el Parque Regional de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio natural protegido donde acantilados, calas escondidas y senderos panorámicos dibujan uno de los paisajes más sorprendentes del sureste peninsular. En este entorno se encuentra TAIGA Costa Cálida, un camping resort situado frente al mar que sirve como punto de partida para descubrir la naturaleza, la cultura y la gastronomía de la zona.
La proximidad entre mar, montaña y ciudad histórica permite organizar estancias muy flexibles. En una misma jornada es posible comenzar el día en el agua, continuar con una ruta por la sierra y terminar paseando por el casco histórico de Cartagena, uno de los conjuntos patrimoniales más interesantes del Mediterráneo español.
¿Qué experiencias se pueden vivir en la Costa Cálida?
El litoral cartagenero destaca por la transparencia de sus aguas y la riqueza de sus fondos marinos, lo que lo convierte en un destino especialmente atractivo para iniciarse en el buceo en el Mediterráneo. Desde la cala situada junto a TAIGA Costa Cálida se organizan bautismos de buceo que permiten realizar una primera inmersión acompañada por instructores certificados.
La actividad comienza con una breve introducción al equipo y a las normas de seguridad y continúa con una inmersión guiada en aguas tranquilas, accesible incluso para quienes nunca han practicado buceo. La visibilidad del litoral facilita observar relieves submarinos y fauna marina, lo que convierte esta experiencia en una de las más interesantes para descubrir el paisaje bajo el mar.
El entorno del resort permite también acceder a algunas de las rutas más representativas del Parque Regional de la Sierra de la Muela. Entre ellas destaca la subida al Pico de la Muela, un recorrido que alterna tramos de pendiente moderada con miradores naturales desde los que se abren amplias vistas del Mediterráneo y de la línea de costa.
¿Cómo descubrir la costa desde el mar?
Otra forma de explorar este tramo del litoral es hacerlo navegando cerca de los acantilados. En la zona se organizan travesías guiadas en kayak que recorren algunos de los enclaves naturales más singulares de la costa.
Durante estas rutas se bordean lugares de gran valor ecológico como la Isla de los Colomos, una pequeña reserva donde es habitual observar aves marinas, y se accede a cavidades naturales del litoral como la Cueva del Gigante o la Cueva de Neptuno. El recorrido permite además llegar a calas aisladas de difícil acceso por tierra, donde el paisaje mediterráneo se muestra en estado casi intacto.
Este entorno natural, donde los acantilados caen directamente sobre el mar, forma parte de uno de los tramos de costa mejor conservados del Mediterráneo español. No es extraño que aquí se celebren diferentes actividades deportivas al aire libre, como el Trail TAIGA Costa Cálida, una prueba que recorre algunos de los paisajes más característicos del parque regional.
¿Qué ver en Cartagena durante una escapada?
A pocos minutos del litoral, Cartagena añade al viaje una dimensión histórica difícil de encontrar en otros destinos de costa. Fundada hace más de dos mil años, la ciudad conserva uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del sureste peninsular.
El Teatro Romano de Cartagena, descubierto a finales del siglo XX, se integra en pleno casco histórico y constituye uno de los monumentos más visitados de la ciudad. Su recorrido se completa con el museo que explica la importancia de la antigua Carthago Nova durante la época romana.
El paseo continúa hacia el puerto de Cartagena, uno de los espacios más animados del centro urbano. Desde aquí se accede al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA) y a diferentes rutas que recorren murallas defensivas, antiguas baterías militares y edificios modernistas que reflejan la prosperidad portuaria de principios del siglo XX.
La experiencia se completa con la gastronomía local, donde el mar tiene un papel protagonista. En el propio TAIGA Costa Cálida se encuentra el restaurante Tramonti, cuya propuesta combina influencias mediterráneas y especialidades locales. Entre ellas destaca el asiático cartagenero, un café elaborado con Licor 43, brandy, leche condensada y especias que se ha convertido en uno de los símbolos gastronómicos de la ciudad.
Con alojamientos diseñados para integrarse en el paisaje y parcelas pensadas para viajeros en caravana o camper, TAIGA Costa Cálida forma parte del proyecto de TAIGA Campings & Resorts, un grupo que en pocos años ha incorporado varios establecimientos en destinos de costa e interior en España. Su objetivo es consolidar un modelo de camping resort que combine diseño, naturaleza y experiencias vinculadas al territorio, con enclaves que funcionan como puerta de entrada para descubrir cada destino.
El resort dispone de dos piscinas exteriores para los meses de verano y una piscina climatizada durante el invierno, integradas en el paisaje, así como zonas infantiles, pistas deportivas y actividades de animación. Los alojamientos, con terrazas privadas, cocina equipada y climatización, están pensados para familias, parejas o grupos, mientras que las amplias parcelas permiten la estancia de viajeros en caravana, autocaravana o camper. TAIGA Campings & Resorts ha incorporado en los últimos años varios establecimientos en destinos de costa e interior como Cádiz, Almería, el Delta del Ebro, Lake y Bassegoda, a los que se suma ahora la Costa Cálida como nuevo enclave en el Mediterráneo.