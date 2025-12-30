Celebra la Navidad en el único desierto de Europa: así es la escapada más sorprendente a Almería

En Tabernas, en el interior de la provincia de Almería, la Navidad se vive bajo cielos abiertos y una luz invernal que ha convertido este territorio en un plató natural durante décadas. Integrado en la red de Pueblos Mágicos de España, el municipio se asienta junto al Desierto de Tabernas, el único de Europa, un entorno que marca el carácter de unas fiestas tan originales como coherentes con su identidad.