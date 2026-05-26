Entramos en "uno de los sueños de la Ilustración", un histórico canal que se puede recorrer en barco: cuenta con tres iglesias medievales y una leyenda de un cocodrilo monstruoso
Surcamos las aguas del Canal de Castilla, uno de los lugares históricos más importantes de España.
Venecia, Ámsterdam o Brujas son famosos por sus históricos canales que pueden recorrerse en góndola o barca y que muchas grandes ciudades envidian. Medina de Rioseco en Valladolid no es una gran ciudad -tiene una población de algo más de 4.600 habitantes- y tampoco envidia los canales, porque tiene el suyo propio que también puede recorrerse como si estuvieras en una película romántica. Pero mucho más cerca y mucho más barato.
El que atraviesa el pueblo vallisoletano es el Canal de Castilla que, como todos los canales, fue creado con el objetivo de facilitar el transporte, en este caso de la lana, los vinos y el cereal. Fue "uno de los sueños de la Ilustración", como indican desde el portal de turismo, pues se pretendía crear una red de canales de navegación para que Castilla dejara de estar aislada e incomunicada. Es una obra de ingeniería de dimensiones gigantescas, más aún para el siglo XVIII.
El canal que conectó Castilla con el resto del país
Se estuvo empleando para esa meta hasta 1959, cuando fue sustituido por el ferrocarril, y en 1991 fue declarado Bien de Interés Cultural. Actualmente, existe la posibilidad de realizar lo que se conoce como turismo activo: piragüismo, senderismo, rutas en bicicleta... La ruta turística parte de Medina de Rioseco y finaliza en Capillas -aunque también alcanza pueblos tan bonitos como Alar del Rey en Plasencia-, pasando por otros pueblos como Villanueva de San Mancio, Belmonte de Campos, Castil de Vela o Boada de Campos.
Son más de 132 kilómetros que se hacen a bordo de la embarcación Antonio de Ulloa y realiza viajes de una hora entre martes y domingo y de dos horas y media los jueves, sábados y domingos por la mañana de marzo a octubre. El punto más icónico del camino es la fábrica de harinas San Antonio del siglo XIX, donde se puede hacer una visita guiada de sus cuatro pisos. Queda en la margen izquierda de la dársena y conserva toda la maquinaria intacta de la época.
Tres iglesias y la leyenda de un cocodrilo
Más allá de la época de la Ilustración que impulsó a Medina de Rioseco a convertirse en una villa de cierta importancia, cuenta con otros muchísimos puntos que la hacen todavía más atractiva. Para empezar, tiene tres iglesias medievales, lo que demuestra que durante la Edad Media ya gozaba de bastante caché. La más relevante es la iglesia de Santa María de Mediavilla, cuyos orígenes datan de finales del siglo XV y principios del XVI.
Su interior está repleto de detalles góticos pero no deja de irradiar un espíritu renacentista inconfundible. A la entrada de la iglesia cuelga la piel de un cocodrilo que se cree que fue traído como exvoto de las Américas por algún indiano riosecano. Aunque la leyenda dice algo muy distinto. Se cuenta que el segundo día de construcción, los obreros se encontraron con toda la faena destruida. No sabían quién era el responsable, hasta que encontraron al culpable.
Nadie del pueblo se atrevía a hacerle cara, así que se propuso el trabajo a un preso a cambio de su libertad. El hombre se disfrazó con espejos y el animal, al verse reflejado, se quedó completamente absorto. Momento que aprovechó el héroe para clavarle una lanza que acabó con su vida. No se sabe si es cierto o no, pero lo que sí se sabe con certeza es que en 1931 fue declarada Monumento Histórico-Artístico por su impresionante belleza.
La segunda iglesia es la de Santiago Apóstol, cuya obra se inició en 1533 en el estilo gótico de la época bajo la dirección del arquitecto más popular y prolífico de Castilla en aquel momento, Rodrigo Gil de Hontañón. Reúne varios estilos que se ven reflejados en sus tres portadas: la puerta del mediodía es de estilo plateresco, la norte es gótica flamígera y la principal es clasicista. Y la tercera iglesia realmente es la Capilla de los Benavente, de 1544.
El "Óscar" de los aceites de oliva
Junto a todo el atractivo histórico y patrimonial, está el gastronómico. En Medina de Rioseco se elabora uno de los mejores aceites de oliva virgen extra de España, el de Pago de Valdecuevas. Este 2026 recibió el segundo premio en la categoría 'frutado verde ligero' en los Premios a la Calidad Mario Solinas, organizados por el Consejo Oleícola Internacional (COI), más conocidos como los "Óscar del aceite de oliva. Esta almazara no hace más que demostrar que los buenos aceites también se pueden elaborar en la mitad norte del país.
Con el aceite como base, la comarca de Tierra de Campos, a la que pertenece el pueblo, se caracteriza por una gastronomía excelente. Entre sus platos tradicionales destacan el pichón, el cocido castellano, las sopas de ajo, el potaje de garbanzos o el pisto castellano. Sin olvidar la repostería, con postres como los bollos de baño y aceite, las pelusas, los abisinos o las marinas. Y muchas otras cosas que solo es posible descubrir en una escapada por Medina de Rioseco.
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