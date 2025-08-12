Lo llaman el Stonehenge español: está en lo más profundo de un embalse, pero este año es visible y se puede visitar gratis

Londres, Manchester o Birmingham, suelen ser las ciudades preferidas por parte de los turistas, pero una de las atracciones más populares se encuentra en la llanura de Salisbury, en el condado de Wiltshire: los increíbles círculos de Stonehenge. Estos son unos círculos de piedra construidos entre el 3000 y el 1520 a. C. Se caracteriza por su llamativa formación y su alineación con el sol, lo que puede darnos pistas de que su uso pudo estar relacionado con ritos o ceremonias. Sin embargo, España cuenta con un fenómeno similar, pues esta ubicación es popularmente conocida como “el Stonehenge español”.