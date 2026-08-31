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Lo siento Stonehenge, pero España tiene un dolmen más antiguo: losas de 100 toneladas declaradas Patrimonio de la Humanidad

Este rincón escondido de Málaga llama la atención de los amantes de la Prehistoria pero también de cualquiera que quiera entender la vida un poco mejor.

Este es uno de los dólmenes más impresionantes debido a su antigüedad.

Este es uno de los dólmenes más impresionantes debido a su antigüedad. / Istock

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Lidia Lozano

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Todavía a día de hoy, en pleno siglo XXI, nos sorprendemos ante las grandiosas construcciones que hacían nuestros antepasados. La Europa prehistórica reciente, durante el Neolítico, la Edad del Cobre, la Edad del Bronce y la Edad del Hierro, estaba repleta de estructuras hechas con enormes piedras que recibían el nombre de megalitos, un monumento construido con bloques de piedra.

Aunque a simple vista puedan parecer simples piedras, escondían mensajes sociales e ideológicos. Stonehenge es el más conocido, pero lo que mucha gente no sabe es que en España hay un conjunto de megalitos más antiguo aún: el dolmen de Menga, en Antequera, Málaga. El inglés fue construido hace unos 5.000 años, mientras que el malagueño, hace entre 5.600 y 5.800 años.

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Adriana Fernández

El gran misterio del dolmen de Málaga

Está ubicado en un altozano que se eleva unos 50 metros sobre la llanura del valle del río Guadalhorce, y su importancia histórica es mucho mayor de la que creemos. Se trata del dolmen más colosal y antiguo que se conoce y, lo que más llama la atención es que fue diseñado como un proyecto de ingeniería avanzado y original, puesto que no se han hallado precedentes en la Península Ibérica. Y por eso, la Unesco lo declaró Patrimonio de la Humanidad en 2016.

El dolmen de Menga en Antequera, Málaga

El dolmen de Menga en Antequera, Málaga / Istock / Eduardo Estellez

Cuenta con 24,9 metros de longitud y una altura que oscila entre los 2,4 y los 3,5 metros. Se cree que en su momento hubo cuatro pilares alineados, pero actualmente tan solo se conservan tres de ellos. Está formado por 32 piedras, que suman un total de unas 1.140 toneladas de peso. Al saber esto, surge la misma duda que hay con las pirámides de Egipto.

Interior del dolmen de Menga

Interior del dolmen de Menga / Istock / phbcz

¿Cómo fueron capaces de moverlas sin una tecnología como la actual? Se cree que se hacía mediante un sistema de trineos, por lo que se considera que se basaba en sofisticados conocimientos de ingeniería, geología, geométrica, física y astronomía. Algo que los historiadores no esperaban encontrar para la época. Además, la losa de cubierta más profunda de Menga es la más pesada jamás movida en Iberia, con 150 toneladas.

Alineado con el sol y las estrellas

Lo que sí que no se conoce es el motivo por el cual eran capaces de colocar las piedras con una precisión astrológica tan milimétrica. Su orientación y significación solar muestran que en el Neolítico ya existían conocimientos científicos brillantes. El eje de simetría central de Menga está alineado a 45º, coincidiendo con el Tajo Colorao, la Peña de los Enamorados. Pero no solo eso.

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Vista hacia la Peña de los Enamorados desde el dolmen de Menga

Vista hacia la Peña de los Enamorados desde el dolmen de Menga / Istock / Nando Lardi

El dolmen de Menga también está alineado astronómicamente. Durante el solsticio de verano, el lado izquierdo de la cámara permanece en sombra y el otro iluminado. No es casualidad. Para que suceda, el izquierdo está diseñado con una curvatura perfecta que responde a una ecuación polinómica de tercer grado. Todo un imposible si tenemos en cuenta que estos humanos ni siquiera habían desarrollado un lenguaje escrito.

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