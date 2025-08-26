La sorprendente playa de Benidorm de Extremadura: aguas cristalinas y chiringuito

La playa de Benidorm… ¡En Extremadura!. Cuando escuchamos "Benidorm", pensamos en su famosa costa levantina, llena de turistas, rascacielos y playas masificadas. Pero, sorprendentemente, en Extremadura existe otra "playa de Benidorm", esta vez lejos del mar, en plena naturaleza. Se trata de una pequeña playa fluvial en la provincia de Cáceres junto al río Jerte, con aguas frías y cristalinas.