Son un ejemplo único del Renacimiento andaluz: las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad en las que andar entre plazas, iglesias y palacios
Las dos ciudades andaluzas perfectas para una doble escapada; si eres amante del arte te vas a enamorar.
En pleno corazón de la provincia de Jaén, rodeadas de un mar de olivos que parece no tener fin, se alzan Úbeda y Baeza, dos ciudades hermanas que comparten historia, estilo y distinción, pues en 2003 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como ejemplo único del Renacimiento andaluz. A apenas diez kilómetros de distancia, estas localidades forman un tándem perfecto para una escapada cultural.
Un Renacimiento con sello propio
El Renacimiento llegó a Úbeda y Baeza en el siglo XVI de la mano de Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V, que quiso dejar en su tierra natal un legado monumental a la altura de Italia. Para ello recurrió a Andrés de Vandelvira, el gran arquitecto del Renacimiento español, cuya huella es visible en muchos de los edificios más emblemáticos. El resultado fue un conjunto arquitectónico sin parangón en la península: plazas armónicas, palacios nobles, iglesias monumentales y un urbanismo que todavía hoy sorprende por su coherencia.
La ciudad de los palacios
Úbeda es la mayor de las dos y la que presume de una concentración monumental difícil de igualar. Su Plaza Vázquez de Molina es una de las más bellas de España y un verdadero catálogo del Renacimiento, allí se encuentran la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio de las Cadenas (hoy Ayuntamiento), el Parador de Turismo en el antiguo convento de San Francisco y el Palacio del Deán Ortega, entre otros.
La ciudad no solo brilla por sus edificios nobles, también por su ambiente vivo, con calles estrechas que esconden tiendas de artesanía (en especial de cerámica y alfarería) y tabernas donde degustar aceite de oliva virgen extra, auténtico oro líquido de la comarca.
La ciudad universitaria
Más pequeña y recogida, Baeza ofrece un ambiente diferente, casi académico. No en vano fue sede de la Universidad de Baeza, fundada en 1538, y donde estudió Antonio Machado, que más tarde sería profesor en su Instituto de Enseñanza Media.
Su Plaza del Pópulo, con la Fuente de los Leones y edificios civiles de gran elegancia, marca el inicio de un recorrido por joyas como la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, obra maestra de Vandelvira, o el seminario de San Felipe Neri. Caminar por sus calles transmite serenidad, pues Baeza invita a la contemplación tranquila, sin prisas, con la sensación de estar en un lugar que ha sabido mantener intacto su esplendor.
Dos ciudades, un mismo paisaje
Aunque diferentes en tamaño y carácter, Úbeda y Baeza comparten un mismo marco: el mar de olivos de Jaén, un paisaje cultural también candidato a Patrimonio Mundial. Desde cualquier mirador de ambas ciudades, la vista se pierde en un océano verde plateado que cambia de tonalidad según la luz del día. Este entorno no solo embellece el horizonte, sino que ha marcado la economía, la gastronomía y la identidad de la zona durante siglos.
Más allá de los monumentos
Visitar Úbeda y Baeza es mucho más que recorrer sus iglesias y palacios. En Úbeda, cada otoño se celebra el Festival Internacional de Música y Danza, que convierte los patios y plazas en escenarios únicos. En Baeza, la Semana Santa está declarada de Interés Turístico Nacional y se vive con una intensidad especial en su casco antiguo. Además, ambas ciudades forman parte de la Ruta del Renacimiento del Sur, que conecta otros enclaves de Jaén y Granada con joyas renacentistas.
Gastronomía con sabor a oliva
Si hay un producto que define a Úbeda y Baeza es el aceite de oliva virgen extra. Aquí se encuentran algunas de las almazaras más premiadas del mundo y es posible hacer visitas guiadas para descubrir el proceso de elaboración. A la mesa llegan platos tradicionales como el pipirrana jiennense, las andrajos, el lomo de orza o las gachas, siempre regados con el mejor AOVE. Y como postre, los ochíos (panecillos dulces o salados) son una delicia típica.
Una escapada perfecta en otoño
El otoño es probablemente la mejor época para descubrir Úbeda y Baeza. El clima es más suave que en los veranos jiennenses, las calles se llenan de vida cultural y los paisajes de olivos ofrecen atardeceres inolvidables. Además, la cercanía entre ambas ciudades permite recorrerlas sin prisas en un fin de semana, combinando arte, historia, gastronomía y naturaleza.
