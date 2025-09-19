Son un ejemplo único del Renacimiento andaluz: las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad en las que andar entre plazas, iglesias y palacios

El Renacimiento llegó a Úbeda y Baeza en el siglo XVI de la mano de Francisco de los Cobos, secretario del emperador Carlos V, que quiso dejar en su tierra natal un legado monumental a la altura de Italia. Para ello recurrió a Andrés de Vandelvira, el gran arquitecto del Renacimiento español, cuya huella es visible en muchos de los edificios más emblemáticos. El resultado fue un conjunto arquitectónico sin parangón en la península: plazas armónicas, palacios nobles, iglesias monumentales y un urbanismo que todavía hoy sorprende por su coherencia.