Estas son las 7 playas de Málaga que han sido reconocidas por sus aguas cristalinas y su entorno privilegiado: así puedes llegar a ellas
Este distintivo busca poner en valor la limpieza del entorno, su seguridad y la gestión continua en busca de la mejor experiencia del visitante.
Portales de viajes, revistas especializadas, expertos internacionales y los propios viajeros se deshacen cada año en halagos ante la exquisita belleza y riqueza de las playas de toda Málaga, convertidas en uno de los paraísos más deseados por parte de los ciudadanos de todo el mundo. Unos enclaves rebosantes de naturaleza que, un año más, han sido reconocidos por sus aguas cristalinas, su entorno privilegiado y su apuesta por la mejor experiencia del usuario mediante dos reconocidos distintivos dedicados a siete playas de la capital.
Así lo ha comunicado el propio Ayuntamiento de Málaga, que ha explicado que se han renovado dos de las certificaciones más reputadas del sector, la 'Q' de Calidad Turística, Accesibilidad Universal y la 'S' de Sostenibilidad en siete playas de la capital. Unos distintivos otorgados por el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES) que ponen de relieve la apuesta municipal por alcanzar y mantener unas playas de máxima calidad, sostenibles, que respetan el entorno y son inclusivas y accesibles para todos.
Estos reconocimientos se han renovado este año en siete de las playas más conocidas de Málaga capital como son La Malagueta, Pedregalejo, la Misericordia, El Dedo, El Palo, la Caleta y San Andrés. Estos siete entornos, además, han renovado también sus banderas azules, entregadas por la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) para playas, puertos y embarcaciones sostenibles.
La playa de La Malagueta, entre las costas de Málaga distinguidas con la 'Q' de Calidad
Entre estas playas distinguidas por la calidad de sus aguas y su entorno, así como su accesibilidad y sostenibilidad, se encuentra la más emblemática de toda Málaga, La Malagueta. Se trata de una playa ubicada entre el Puerto de Málaga y la playa de La Caleta, en pleno centro de la ciudad, que durante todo el siglo XIX estaba ocupada por fábricas azucareras, bodegas y astilleros; y que en la actualidad se ha convertido en un vergel de turismo repleto de rascacielos, viviendas, tiendas y restaurantes.
Un entorno único de arena oscura que cuenta con una extensión de 1.200 metros de longitud y 45 metros de ancho, en los que se encuentran servicios de alquiler de hamacas y sombrillas, así como equipos náuticos como hidropedales. A esta playa se puede acceder a pie tras un ligero paseo a pie desde el centro de la capital.
La Misericordia, otra de las playas escogidas de Málaga por su calidad
Otra de las playas distinguidas es La Misericordia, un litoral situado en Carretera de Cádiz, entre las playas de Guadalhorce y Huelin, que posee 1.200 metros de longitud y 30 metros de anchura. Este enclave está compuesto por arena oscura y agua cristalina, y se caracteriza por su oleaje moderado.
Un entorno de indudable belleza y riqueza paisajística en la que destaca la antigua chimenea industrial que preside la costa, hoy en día aislada y restaurada. Para llegar a esta playa desde el centro de Málaga, es necesario tomar la autovía MA-20 o la combinación de la avenida Valle-Inclán y MA-20.
Pedregalejo, otra de las playas de Málaga distinguidas por su calidad
Entre estas playas distinguidas de Málaga resalta también la de Pedregalejo, localizada entre los Baños del Carmen y la playa de El Palo. Un litoral de arena oscura que cuenta con una extensión de 1.200 metros de longitud y 20 metros de ancho, protegida toda ella por escolleras de piedras que conforman seis pequeñas calas.
Además, alrededor de esta playa existen gran variedad de chiringuitos donde disfrutar de las especialidades gastronómicas malagueñas, así como zonas de ocio para todas las edades.
Para llegar a esta playa desde el centro de la capital, es necesario tomar la autovía N-340 o la avenida Joaquín Sorolla, así como alguno de los autobuses urbanos que dejan en el paseo marítimo, como las líneas 3, 11 y 34.
El Dedo y su entorno privilegiado, entre las mejores playas de Málaga
El barrio malagueño de El Palo acoge otra de las calas que han renovado estos distintivos, la playa de El Dedo, también conocida como playa del Chanquete. Así, con sus 550 metros de longitud y 25 de ancho, este entorno está protagonizado por arena oscura y oleaje moderado en sus aguas cristalinas, así como una amplia cantidad de servicios para todas las edades, como áreas de juegos infantiles, alquiler de hamacas y un paseo marítimo repleto de lugares para comer y beber.
Entre estos establecimientos destaca El Tintero, uno de los chiringuitos más famosos del litoral malagueño por su peculiar forma de servir el pescado en una especie de “subasta”.
Para llegar a esta playa que se encuentra a poco más de 10 minutos en coche del centro de Málaga es necesario trasladarse al barrio malagueño de El Palo hasta alcanzar la avenida Salvador Allende.
El Palo, otra de las playas de Málaga distinguidas
Entre las playas que renuevan este certificado también destaca la de El Palo, localizada entre la playa de Pedregalejo y la playa El Chanquete, y caracterizada por su arena oscura y su larga extensión, con 1.200 metros de longitud y 25 metros de anchura media.
Este enclave, además, cuenta con zonas de palmerales con césped natural, que proporcionan una agradable sombra a sus visitantes, así como servicios de alquiler de hamacas, sombrillas y equipos náuticos.
La forma de llegar a esta playa desde el centro de Málaga es a través de la carretera nacional N-340, aunque también es posible a través de transporte público, gracias al autobús que se coge en el Paseo del Parque y deja en la avenida Juan Sebastián Elcano, desde el que se llega a pie a la playa en apenas cinco minutos.
La Caleta, una de las playas más reconocidas de Málaga
Entre las playas de mejor calidad de la capital se encuentra también La Caleta, situada en pleno centro de la capital, entre los Baños del Carmen y La Malagueta, bordeada toda ella por el Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.
Este litoral destaca, como el resto de las de la zona, por su largo arenal oscuro de un kilómetro de longitud y 25 metros de anchura media lo que, junto a su privilegiada ubicación, a escasos metros del centro, la han convertido en una de las playas más populares y visitadas por los ciudadanos, que se dirigen a este entorno para disfrutar de su agua clara y sus zonas de palmeras y césped natural.
Para llegar a esta costa desde el centro, es necesario acceder en coche a través de la autovía nacional N-340, así como a través del transporte público gracias a las líneas 3, 11, 33 y 34.
San Andrés, entre las mejores playas de la ciudad de Málaga
Cerrando este listado se encuentra la playa de San Andrés, más conocida como la playa de Huelin, situada en el litoral oeste de Málaga, entre el puerto de Málaga y la playa de La Misericordia y próxima a la desembocadura del río Guadalhorce.
Esta playa de 600 metros de largo que cuenta con numerosas áreas para los más pequeños se ha convertido en parada obligatoria para los amantes de los deportes acuáticos como windsurf o vela por su alto oleaje. Además, esta playa se ha convertido en una de las más visitadas de la capital debido a la belleza de su entorno y su ubicación y fácil acceso por el paseo marítimo Antonio Machado, repleto de locales de restauración y ocio.
La visita a esta playa es posible desde el centro de Málaga tras un corto recorrido en coche por la N-340 en dirección a la autovía de acceso al Puerto de Málaga.
