Estas son las 7 playas de Málaga que han sido reconocidas por sus aguas cristalinas y su entorno privilegiado: así puedes llegar a ellas

Entre estas playas distinguidas por la calidad de sus aguas y su entorno, así como su accesibilidad y sostenibilidad, se encuentra la más emblemática de toda Málaga, La Malagueta. Se trata de una playa ubicada entre el Puerto de Málaga y la playa de La Caleta, en pleno centro de la ciudad, que durante todo el siglo XIX estaba ocupada por fábricas azucareras, bodegas y astilleros; y que en la actualidad se ha convertido en un vergel de turismo repleto de rascacielos, viviendas, tiendas y restaurantes.