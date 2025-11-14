Somiedo: mujeres en tierra de osos

Cuatro molinos había en Perlunes, el último pueblo que visitamos en Somiedo y el más recóndito. “Solo vive una familia todo el año”, nos ha dicho Marité Lana, la guía del ecomuseo de Veigas, y viendo la carretera de seis kilómetros, 60 curvas y 623 metros de desnivel que conduce de Pola de Somiedo a Perlunes —con permiso de Nuberu, el hacedor de la lluvia, el granizo y la nieve—, entendemos por qué. Además de cuatro molinos, en Perlunes había y hay un abrevadero, una fábrica de luz, dos fuentes, otros tantos lavaderos y tres olleras o neveras acuáticas donde los vecinos mantenían frías la leche y la nata. Hace unas décadas aquí vivía una multitud de 60 personas. Ahora hay días que no se ve un alma. Bueno, sí, se ve una. Siguiendo la ruta etnográfica que recorre todos esos elementos hidráulicos, nos topamos en el lavadero del Mediu’l Pueblu con Dolores F. Riesgo, una antigua vaqueira de alzada que emigró a Oviedo de joven y volvió ya casada y con dos hijos mayorcitos para vivir de la ganadería. No solo volvió a Somiedo. Volvió al pasado. A los cinco minutos de encontrarla, estamos sentados al amor de su cocina de leña con ella, su marido, sus dos hijos y sus dos perros, a unos 40 grados —Celsius, no Fahrenheit—, tomando chorizo casero, pan de vaya-usted-a-saber-dónde y una Coca-Cola clásica, porque lo sin azúcar, sin cafeína y sin un cigarrillo después de comer no han llegado aún a Perlunes. ¿Y una cerveza sin alcohol? Tampoco. Dios bendiga a este rincón de España anclado en los años 90.