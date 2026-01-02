Ni Sigüenza, ni Sepúlveda: esta es la maravilla medieval de España que se ha convertido en Patrimonio de la Humanidad
Monumental por fuera, por dentro es una auténtica maravilla de la historia del arte.
España cuenta con más de 120 pueblos bonitos, y eso solo en el listado oficial. Porque en realidad son muchos más los municipios, aldeas y pequeñas poblaciones que podrían formar parte de una lista tan extensa como interesante. Lo curioso es que solo unos poquitos consiguen atraer toda la atención y titulares, dejando en un segundo plano bellísimos lugares.
Sucede con este pequeño municipio escondido entre sierras en el interior más recóndito de la provincia de Cáceres. Apenas llega a los 1.700 habitantes pero cuenta con uno de los patrimonios más imponentes e interesantes de la historia de España. Y no es solo una forma de hablar.
Este pueblo es el secreto mejor guardado de Extremadura
No es fácil llegar hasta este pueblo de origen medieval. Una carretera secundaria, paisajística y llena de curvas, conduce hasta el rincón más mágico e inspirador de toda Extremadura. Y es que ahí, en el sureste de la provincia de Cáceres, a los pies de la Sierra de las Villuercas, se levanta uno de los complejos religiosos más importantes del país: el monasterio de Guadalupe.
Sus gruesos muros de piedra comenzaron a levantarse en los inicios del siglo XIV. Y lo que nacía como una pequeña basílica, fue creciendo a lo largo de los siglos posteriores: 500 años ha tardado de construirse el gran complejo monumental que es hoy el Monasterio de Santa María de Guadalupe.
Románico, gótico y hasta mudéjar
El claustro mudéjar, con un templete en el centro, es posiblemente uno de los elementos arquitectónicos más relevantes de todas las salas y dependencias del monasterio. Contemplarlo en su conjunto es como asistir a una excelente clase de historia del arte, que transita desde el románico de los inicios al gótico, continuando por el estilo mudéjar hasta llegar al renacimiento.
Y aunque muchos no sepan ni dónde está, es un viejo conocido de algunas de las personalidades más relevantes de la historia de España. Quizá la más curiosa es la de Cristóbal Colón, que acudió hasta el monasterio de Guadalupe para reunirse con los Reyes Católicos en varias ocasiones para pedirles ayuda y financiación para su gran viaje hacia las Américas. Y lo consiguió.
Mucho más que un monumento nacional
La relevancia del monasterio de Guadalupe en el patrimonio y la historia de España es tan grande que a lo largo de la historia ha ido acumulando títulos y reconocimientos: el primero fue el de Monumento Nacional, además de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Primera Maravilla Rural de España y hasta el de Mejor Pueblo del Mundo, título que otorga ONU Turismo a los pueblos que mejor trabajan en la conservación de su patrimonio.
Y si por fuera es una maravilla, por dentro lo es todavía más. Entre sus muros y dependencias, esconde auténticas obras de arte: desde pinturas de Zurbarán y El Greco, a piezas de Manuel de Larra Churriguera (suyos son el coro y la sillería), y tiene hasta una sala con el sello de Rafael Moneo, que firmó la restauración de uno de los comedores de la hospedería en los años 90.
Llegados a este punto, quizá no hace falta decir que también es uno de los pueblos más bonitos de España, pero lo diremos por si acaso alguien se ha despistado con tanto título y mención. Y tú pensando que ya lo sabías todo de los pueblos medievales más bonitos de España…
