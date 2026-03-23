Lo siento Sigüenza, el nuevo pueblo medieval más bonito de España está en Girona y tiene un recinto amurallado del siglo XII: conocido como "el paraíso azul" y es perfecto para Semana Santa

Además de por Ava, el mar está gobernado por un faro situado en Cabo de Tossa, que se construyó sobre las ruinas de un castillo del que ya no queda nada en pie. Pero la verdadera sorpresa llega cuando se sale por el Forat del Dimoni (agujero del demonio) de la muralla directamente a un mirador a la Cala Codolar, una preciosa playa entre acantilados que no es más que un ejemplo del "paraíso azul", que era como llamaba el artista Marc Chagall a Tossa de Mar.