Siete pueblos de Córdoba perfectos para una escapada rural y perderse por la cara más verde de la provincia

La provincia de Córdoba es mucho más que su capital. Sus sierras, valles y el resto de su entorno natural esconden una red de pueblos donde el tiempo transcurre a otro ritmo, la gastronomía es argumento de viaje por sí sola y el patrimonio natural e histórico se funde en paisajes difíciles de olvidar.

Martín Álvarez

Si estás pensando en una escapada rural diferente, estos siete municipios son la respuesta.

Hornachuelos

Situado en plena Sierra Morena, Hornachuelos es un pueblo de los que sorprenden a quienes no lo conocen. El palacio de Moratalla, considerado el Versallés cordobés, su iglesia de Santa María de las Flores o sus impresionantes miradores a las llamadas casas colgantes conforman un paisaje urbano tan singular como fotogénico.

Oppidum republicano romano de Hornachuelos, España / Istock / Juan Aunion

El municipio se encuentra además dentro del parque natural de la sierra de Hornachuelos, uno de los más impresionantes de Andalucía y de los más valiosos desde el punto de vista ecológico, con poblaciones de buitre negro, lince ibérico y águila imperial. Ideal para quienes buscan naturaleza, silencio y autenticidad lejos de los circuitos turísticos masificados. Como curiosidad, su término municipal es más grande que el de ciudades como Madrid.

La pasá de Algeciras. Hornachuelos (Córdoba) / wikimedia Commons/Ana Belén Arévalo Becerra, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Villanueva de Córdoba

Considerado el corazón del jamón ibérico de bellota en la provincia, Villanueva de Córdoba es una referencia ineludible para los amantes de la gastronomía. Sus dehesas de encinas y alcornoques alimentan a los mejores cerdos ibéricos de la región, y sus bodegas y tiendas especializadas invitan a llevarse lo mejor del producto local.

Villanueva de Córdoba, en Córdoba (España) / Istock / wikimedia Commons/Tiberioclaudio99, CC0, via Wikimedia Commons

Pero Villanueva no es solo jamón, también actúa como punto central para explorar el entorno natural del Valle de los Pedroches, una comarca de horizontes abiertos y paisajes únicos en Andalucía. Además, nos depara sorpresas como una joya de la Guerra Civil escondida bajo su plaza.

Casa consistorial de Villanueva de Córdoba / wikimedia Commons /Tiberioclaudio99, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Cardeña

Enclavado en el corazón del parque natural de la sierra de Cardeña y Montoro, este pequeño municipio es uno de los secretos mejor guardados de la provincia. Cardeña es el pueblo más alto de Córdoba y su entorno protegido alberga una biodiversidad extraordinaria y permite descubrir parajes de gran belleza.

Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro / Istock / wikimedia Commons/Camino a Gaia, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

En la mesa, hay además un protagonista indiscutible como el lechón frito. Es preparado de forma tradicional para conseguir una textura a la vez tierna y crujiente y supone el producto estrella de la zona. Una razón de peso para detenerse en cualquiera de sus restaurantes.

Zuheros

Si hay un pueblo que parece sacado de un cuento en la provincia de Córdoba, ese es Zuheros. Recientemente declarado municipio turístico por la Junta de Andalucía. Es considerado uno de los más pintorescos de Andalucía, el municipio aparece literalmente colgado sobre un desfiladero, con sus casas blancas aferradas a la roca calcárea y su castillo árabe presidiendo el conjunto.

Pueblo de Zuheros / Istock / patri

Pero el gran atractivo que lo pone en todos los mapas es la Cueva de los Murciélagos, una cavidad prehistórica de enorme valor arqueológico que conserva pinturas rupestres y restos neolíticos. Una visita guiada a la cueva, combinada con un paseo por las calles del pueblo, convierte la jornada en una experiencia completa.

Cabra

Cabra ocupa un lugar privilegiado en el corazón del parque natural de las Sierras Subéticas y es, al mismo tiempo, uno de los municipios con mayor densidad de patrimonio monumental de la provincia. Su casco histórico alberga iglesias barrocas, palacios señoriales y una villa romana excavada en los alrededores que permite asomarse a siglos de historia de un tirón.

Vista panorámica del Pueblo Blanco de Zuheros y el Castillo, Córdoba, Andalucía, España, en el Geoparque de las Sierras Subbéticas / Istock / Nandi Estevez

El entorno natural no se queda atrás. El manantial de Fuente del Río, el complejo kárstico del parque, donde destaca el poljé, y los miradores hacen de Cabra un destino de escapada rural completo, apto para quienes buscan tanto cultura como naturaleza.

Doña Mencía

Doña Mencía ha apostado con firmeza por el turismo sostenible y se ha convertido en un referente dentro de la comarca de la Subbética. Enclavado en un territorio de gran riqueza paisajística, el municipio destaca por su castillo medieval.

Doña Mencía / Istock / wiki

Se trata de un pequeño tesoro rural enclavado en la inmensidad de la sierra, un destino pensado para viajeros que valoran la autenticidad y el respeto por el entorno. Además, dentro del núcleo urbano, posee un interesante conjunto patrimonial, entre el que destacan su castillo y sus iglesias.

Adamuz

Adamuz cierra esta lista con una propuesta que mezcla naturaleza e historia en un entorno rural de gran personalidad. Situado a los pies de Sierra Morena, el pueblo, que invita al paseo tranquilo, descansa sobre milenios de historia.

Vista de Adamuz desde la iglesia parroquial. / wikimedia Commons/Rafael Jiménez, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Su proximidad al río Guadalquivir y a los embalses de la zona lo convierten también en un punto de partida ideal para actividades al aire libre, además de ser un destino ideal para observación de aves y para mirar las estrellas. Un rincón tradicional que mantiene intacta su esencia.

Estos siete destinos son ideales para redescubrir la provincia de Córdoba a través de su naturaleza, viajando a lo largo y ancho de la geografía cordobesa, tan diversa en paisajes.

Fuente: Diario Córdoba