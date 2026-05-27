Estas son las siete playas que obtienen o recuperan la bandera azul en 2026 en Alicante

La provincia de las banderas azules. Alicante se consolida como la zona con mayor número de playas galardonadas. Y lo hace sumando siete nuevos arenales, que recuperan o bien obtienen por primera vez la bandera azul, y perdiendo un reconocimiento.

Adriana Fernández

Así lo ha dado a conocer este martes la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), que eleva hasta 77 las playas con bandera azul. Calp suma dos nuevas playas, Puerto Blanco y Racó, mientras que El Campello incorpora por primera vez Cala Lanuza, y otras tres poblaciones recuperan galardones perdidos, como con Xàbia con Arenal, Santa Pola con Tamarit y Altea con l'Espigó. Del mismo modo Benissa pierde Cala Fustera, pero suma l'Advocat.

Casas de playa colorido Mediterráneo Villajoyosa, Alicante / Istock

A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana también lidera el ranking, con 152 playas en total en 48 municipios, estando más de la mitad de los galardones en Alicante, lo que acredita los servicios y calidad de las aguas de estos arenales. Le sigue Andalucía con 142 banderas azules y Galicia con 118.

Playa de Benidorm. / Istock / Sergio Formoso

A nivel provincial, Alicante es líder con 77, la mayor marca en la historia de este galardón, estando en segundo lugar Pontevedra con 56 banderas, seguida de Málaga con 45 y A Coruña con 44. Y destaca Orihuela con 10 calas reconocidas, siendo el segundo municipio como más calas empatado con Cullera (Valencia) y Águilas (Murcia), con Sanxenxo (Pontevedra) en primer lugar con 18 playas.

Playa de Fossa en Calpe, Alicante / Istock / TONO BALAGUER

Además, desde Adeac han destacado que en el mundo únicamente siete playas mantienen la bandera azul de forma ininterrumpida desde su creación en 1987 en España, estando tres de ellas en Alicante: San Juan en Alicante, La Fossa en Calp y Carrer la Mar en El Campello, a las que hay que sumar en el resto dl país la playa El Carregador en Alcalá de Xivert (Castellón), Sant Antoni en Cullera (Valencia), Nord en Gandía (Valencia) y Bastiagueiro en Oleiros (La Coruña).

Y solo hay dos puertos deportivos que han mantenido el distintivo en este tiempo, y los dos en Alicante: el Club Náutico de Altea y Real Club Náutico Calpe.

Playa del Postiguet en Alicante, España / Istock

Por municipios, Alicante cuenta con Postiguet, Saladar-Urbanova, Sant Joan y Tabarca, quedándose fuera por segundo año consecutivo La Albufereta, que ya no logró el reconocimiento en 2025 por obras en un muro del paseo, y este año tampoco lo obtiene debido al resultado negativo en dos análisis de calidad.

Altea cuenta con Cap Blanch, El Bol, La Roda y l'Espigó (recupera); Benidorm con Llevant y Ponent; Calp con Cantal Roig, La Fossa, L'Arenal-Bol, Puerto Blanco (nueva) y Racó (nueva); Dénia con Els Molins, Les Bovetes, Les Deveses, Les Marines, Marineta Cassiana, Punta Negra y Punta del Raset; y El Campello cuenta con Cala Lanuza (nueva), Carrer la Mar y Muchavista; y El Poble Nou de Benitatxell cuenta con Cala del Moraig.

Altea, Alicante / Istock / TONO BALAGUER

Elche también cuenta con Arenals del Sol-Sur, Carabassí, l'Altet, La Marina y Les Pesqueres-El Rebollo; Guardamar del Segura cuenta con Centre, Dels Vivers, Ortigues-Campo, Del Moncaio y La Roqueta; l'Alfàs del Pi cuenta con Racó de l'Albir; Orihuela cuenta con Calas de Aguamarina, Barranco Rubio, Cabo Roig-La Caleta, Cala Capitán, Cala Cerrada, Cala Estaca, Campoamor-La Glea, La Zenia-Cala Bosque, Mil Palmeras y Punta Prima; Pilar de la Horadada cuenta con Del Conde, Higuericas, Jesuitas, Mil Palmeras, Puerto y Rocamar.

Playa de Varadero, Santa Pola / Istock

Santa Pola dispone de Calas del Este, Calas de Santiago Bernabéu, La Ermita, Tamarit (recupera) y Varador; Teulada cuenta con Del Portet y Les Platgetes; Torrevieja cuenta con Cabo Cervera, Cala de las Piteras, El Cura, La Mata (antigua La Mata Sur), Los Locos y Los Náufragos; La Vila Joiosa cuenta con Bon Nou, Ciutat (Centro), De Torres, La Caleta, Paradís y Varadero; Xàbia cuenta con Arenal (recupera), Granadella y La Grava.

Y Benissa cuenta con Cala del Baladrar y l'Advocat (nueva), pediendo Cala Fustera.

Líder mundial

A nivel nacional, España sigue siendo líder mundial en estos galardones con 794 (44 más que en 2025): 677 para playas, 111 para puertos deportivos y 6 para embarcaciones turísticas.

Paseo Ecológico de Benissa, Alicante / Istock

El programa Bandera Azul lleva 40 ediciones consecutivas (1987-2026) y ya está presente en 51 países de los 5 continentes y en más de 5.000 lugares. España es el primer país del mundo en número de Banderas Azules para playas con 677 (el 15 % de las playas con bandera azul del mundo se encuentran en España). 14 playas en España reciben la bandera azul por primera vez.

El Jurado Internacional Bandera Azul ha galardonado las playas, puertos y embarcaciones turísticas por un periodo de 2 años, como un mecanismo de transición temporal. Dicho mecanismo de transición se ha implementado en respuesta a la evolución de los requisitos internacionales de acreditación y a los cambios normativos de la Unión Europea, en particular la norma ISO/IEC 17065:2012 y la Directiva (UE) 2024/825.

El galardón otorgado durante el período de transición sigue estando estrictamente condicionado al cumplimiento continuo de todos los criterios de concesión de la bandera azul, así como al seguimiento anual y a los procesos de verificación que se realizarán durante 2027.

Paseo marítimo de Alicante / Istock

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha reconocido este martes la labor de Adeac en el 40 aniversario del programa, destacando que “cuando todavía nadie hablaba de sostenibilidad ni de certificaciones ambientales, cuando los efectos del cambio climático no eran tan visibles y evidentes, desde Adeac ya tenían clara la importancia de preservar nuestro planeta para poder disfrutarlo los que estamos hoy, y para poder legarlo a los que vendrán mañana”.

Precisamente, ha remarcado que los objetivos perseguidos en el programa están perfectamente alineados con la Estrategia España Turismo 2030, con la que “aspiramos a liderar la sostenibilidad del turismo a nivel mundial”.

Moraira, Alicante. / Istock / TONO BALAGUER

“España nunca había conseguido resultados tan excelentes en el programa Bandera Azul. Y, una vez más, insistimos en que el éxito es fruto de la colaboración de entidades municipales, autonómicas y estatales, puertos deportivos, empresas, universidades, fundaciones, asociaciones y ciudadanos que demuestran un trabajo responsable para cumplir con los exigentes criterios de este programa en educación, gestión e información ambientales, cumplimiento de la legislación vigente, calidad excelente del agua, accesibilidad y seguridad. La base para lograr un futuro sostenible es la educación. Nuestra vida y nuestra salud dependen directamente del respeto, el cuidado, la conservación y la recuperación de nuestro entorno natural”, ha manifestado José Palacios Aguilar, presidente de Adeac.