Los siete motivos para visitar el Casar, el pueblo de la Torta y los churros de Ronco Tovar a solo 11 kilómetros de Cáceres

A unos 11 kilómetros al noroeste de Cáceres se encuentra uno de los pueblos del extraradio cacereño más importantes: Casar de Cáceres. Entre todo lo que oferta encuentras la Torta del Casar, para muchos el mejor queso del planeta, pero también muchos lugares de encuentro, sea en la naturaleza o en el entorno urbano, siempre con la historia y las tradiciones como telón de fondo. Un lugar de paso obligatorio en el peregrinaje desde tiempo inmemoriables, sea con la Vía de la Plata o con el Camino Mozárabe hacia Santiago de Compostela.