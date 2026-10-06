Siete millones de flores, tres monumentos Patrimonio Mundial y un palacio taifa del siglo XI: la ciudad que convierte el puente de octubre en la escapada urbana perfecta

Seis y media de la mañana. Le toca al Ayuntamiento de Almochuel abrir este año el acto más multitudinario de las fiestas, y lo hará con la calle todavía a oscuras y los primeros ramos envueltos en celofán. Detrás vendrá una cola que no termina hasta la noche: 994 grupos inscritos que suman 99.980 oferentes, cada uno trae flores en un ejercicio de ir, dar, y retirarse.

Y luego está la perspectiva de quien llega sin haberse apuntado. Aquel que quiera participar por su cuenta no necesitará inscripción previa, y la participación individual se alargará, como otros años, hasta las ocho de la tarde, sumando viajeros de fin de semana con un ramo comprado en cualquier momento y la sensación de formar parte de algo que alguno ni siquiera entiende. Este año el manto que cubre la figura llevará además un dibujo floral nuevo, por ser Venezuela el país invitado, y su bandera irá trenzada en flores sobre el manto de la Virgen. Todo esto ocurre en una plaza frente al Ebro, en la fiesta más grande de Zaragoza.

Adriana Fernández

Cincuenta y cinco metros de fondo para el manto de la Pilarica

Cincuenta y cinco metros de profundidad, dieciocho de anchura y algo más de quince de altura son las medidas que da el Ayuntamiento para la superficie que se cubre de flores en la plaza del Pilar, una estructura capaz de recibir hasta siete millones de tallos, 52 toneladas en total. Arriba, en el centro, la imagen de la Virgen preside el espectáculo, superando los tres metros con corona y manto, mientras desde abajo cuesta calcular la escala hasta que uno ve a los operarios moviéndose entre los ramos, con un tamaño que más bien recuerda al de figuritas de decoración.

Fiestas del Pilar en octubre en Zaragoza, Aragón / Istock

Trucos expertos La ofrenda de las flores del pilar es una de las imágenes más impresionantes de las fiestas, por lo que te recomendamos visitarla, al menos, dos veces: primero por la mañana, entre el gentío y los primeros ramos; luego de nuevo de noche, cuando el manto ya está completo y la plaza huele a flores cortadas y a churro.

Los grupos entran en el desfile desde el paseo de la Independencia y llegan a la plaza por las calles Alfonso I y Don Jaime I, con trajes de baturro, de otras comunidades o de medio mundo, y los ramos van pasando de mano en mano hasta encajar en la armazón. Desde el sábado 10 hasta el domingo 18 de octubre las fiestas marcan el calendario, con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento abriendo y la traca final a la cola de esta sucesión de eventos. Este año el pregón cuenta además con tema propio: la ciudad celebra su designación como Capital Europea del Deporte 2027.

Tres monumentos mudéjares y el palacio que les enseñó el oficio

Pero más allá de las fiestas, Zaragoza esconde un patrimonio brutal que, sí o sí, deberá encontrar un hueco en tu apretada agenda de fiestas. En 2001 la Unesco amplió la declaración de la Arquitectura Mudéjar de Aragón, que llevaba inscrita desde 1986 con los monumentos de Teruel, y tres de los bienes añadidos quedaron dentro de Zaragoza.

La Catedral de San Salvador, Zaragoza / Istock

En primer lugar, La Catedral de San Salvador, llamada La Seo, concretamente el ábside, la parroquieta y el cimborrio. Quien rodee la catedral por la plaza verá el muro exterior de la parroquieta, con su ladrillo y cerámica vidriada en verde y blanco. Le sigue La Iglesia de San Pablo, con su torre octogonal de ladrillo, metida entre calles estrechas del Gancho. En su caso, la protección alcanza tanto a la torre como al templo, y en su interior, igualmente impresionante, guarda el retablo mayor de Damián Forment.

Palacio de la Aljafería / Istock

Y por último, cerrando la tercera distinción Unesco, el Palacio de la Aljafería. Se construyó en el siglo XI como estancia de recreo de los reyes de la taifa de Saraqusta, bajo Al Muqtadir, y hoy es sede de las Cortes de Aragón. En su arquitectura los arcos mixtilíneos se entrecruzan en el pórtico y el oratorio, las yeserías caladas cubren cada muro, y ese repertorio decorativo es anterior al mudéjar cristiano y fue el modelo que los alarifes copiaron, adaptaron y llevaron a ladrillo durante los siglos siguientes -son los restos mudéjares posteriores, precisamente, lo que la Unesco portege, siendo el palacio tronco central de la estructura y la protección mundial, sus raíces-.

¡Atención al horario! Dentro del programa festivo hay una visita guiada llamada "La Aljafería oculta" a las doce del mediodía el sábado 10, el domingo 11, el sábado 17 y el domingo 18, por lo que aprovehca para concer todos los secretos del palacio. Por su parte, La Seo ofrecerá entrada gratuita el 12 de octubre para los residentes de Aragón, con accesos de 10:00 a 14:30 y de 16:00 a 20:00 de lunes a sábado, con último acceso 45 minutos antes del cierre.

Vista de Zaragoza al otro lado del Ebro. / Istock

Bajando hacia el agua aparece el puente de Piedra, con sus cuatro leones de bronce vigilando las cabeceras, y desde el centro la ciudad termina de entenderse: la basílica con sus torres y cúpulas a un lado, la orilla del Arrabal al otro y el Ebro en medio, más ancho de lo que cabría imaginarse.

Del Tubo al puente de Piedra

Y no puedes irte de Zaragoza sin probar su imprsionante oferta gastronómica. ¿El obligatorio? Visitar El Champi, un bar que lleva años sirviendo una sola tapa: champiñones a la plancha con ajo, perejil y aceite, montados sobre una rebanada de pan. Se pide de pie, se come rápido y funciona como la puerta de entrada pefecta para sumergirse en El Tubo, un enredo de callejas del casco viejo cuyas arterias más conocidas son Libertad y Estébanes. En la segunda, en el número 10, Bodegas Almau suma más de siglo y medio de taberna y ha hecho de la anchoa su firma, con una versión que se sirve con chocolate -que no por nada disfruta su fama-.

Ruta de trapeo por Zaragoza. / Istock

En lo que respecta a los clásicos, el ternasco de Aragón tiene indicación geográfica protegida y se pide asado, con patatas, en casi cualquier parte. Las borrajas son otra historia: una verdura de tallo velloso que fuera de Aragón casi nadie cocina y que aquí se toma hervida con patata y un hilo de aceite; y para beber, elige: Cariñena, Campo de Borja o Calatayud todas ellas denominaciones de origen zaragozanas.