Siete maravillas naturales de España perfectas para dar la bienvenida a noviembre: únicas y extraordinariamente bonitas

Resulta increíble que se pueda recorrer a pie, un lugar tan de película como este, pero se puede. Y es que la Foz de Lumbier, en Navarra, es una de las gargantas más espectaculares de la región. Cuenta con caminos perfectamente señalizados entre sus acantilados de vértigo, incluida una vía verde por la que se puede ir a pie o en bici, por lo que perderse entre las grietas de sus paredes verticales, que en algunos sitios alcanza los 150 metros de altura, y en los túneles que atraviesan la roca (en los que no hay más luz que la natural), resulta prácticamente imposible. Aunque no lo parezca.