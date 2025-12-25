Sierra Nevada vive su mejor Navidad de nieve en los últimos cuatro años: esta es la programación para estas fiestas

El departamento de Nieve Producida, por su parte, ha reanudado la generación de nieve en las pistas más próximas a Pradollano a fin de completar recorridos en la parte baja del dominio esquiable. Durante la jornada de este lunes, la estación ha puesto en servicio más de 40 kilómetros esquiables y ha posibilitado el esquí, por primera vez en la campaña 2025/26. Los espesores de nieve, de calidad polvo, fluctúan ahora entre los 45 y los 80 centímetros.