La sierra española con la mayor densidad de lobos de Europa Occidental: se observan al amanecer desde miradores señalizados y han convertido a sus pueblos en destino internacional

Hay pocos lugares en Europa donde sea posible contemplar lobos en libertad y a la vez tener probabilidad de éxito. Pero sí hay algunos donde esas probabilidades aumentan y tenemos la suerte de que uno de ellos se encuentra en el noroeste de España. Entre los bosques, montes y valles de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, sobrevive una de las poblaciones de lobo ibérico más importantes del continente.

Se ha convertido en una referencia internacional para el llamado turismo de observación de fauna / Istock

Este espacio natural se ha convertido durante las últimas décadas en una referencia internacional para el cada vez más popular turismo de observación de fauna. Naturalistas, fotógrafos y viajeros especializados llegan cada año desde distintos países para intentar avistar al gran depredador de la Península Ibérica. Y pese a ser el gran protagonista, la Sierra de la Culebra es mucho más que un territorio de lobos. También es una comarca de ciervos, corzos, pueblos tradicionales y extensos bosques.

Adriana Fernández

El territorio donde el lobo sigue siendo protagonista

La Sierra de la Culebra ocupa cerca de 66.000 hectáreas en el noroeste de Zamora, entre las comarcas de Aliste, Carballeda, Tábara y Sanabria. Su relieve es relativamente suave, con montañas que apenas superan los 1.200 metros de altitud, pero la mezcla de bosques, matorrales y pocos habitantes ha favorecido la conservación de una importante población de fauna salvaje.

La Sierra de la Culebra continúa siendo uno de los territorios más importantes para la conservación del lobo ibérico / Istock / WENBIN

Como decíamos, la presencia del lobo ibérico es su principal seña de identidad y muchos expertos coinciden en señalar que la Sierra de la Culebra alberga la mayor densidad de lobos de Europa occidental o una de las mayores del continente.

Lo más habitual (que es lo que suelen hacer las empresas que organizan salidas guiadas) es buscarlos al amanecer y al atardecer, porque son los momentos del día en los que existen más posibilidades de avistamiento. Esto se hace siempre a gran distancia y con ayuda de telescopios terrestres y prismáticos, porque los animales están completamente libres y pueden verse desde puntos elevados distribuidos por el parque.

La Sierra de la Culebra en Zamora / Istock

La zona cuenta con varios observatorios y puntos de observación utilizados por guías especializados, especialmente en el entorno de localidades como Villardeciervos. Desde estos lugares es posible contemplar también otras especies emblemáticas como ciervos, corzos, jabalíes, águilas o zorros.

Tal es el atractivo del lobo que este tipo de turismo ha generado además una importante actividad económica en muchos municipios de la zona. Existen casas rurales, alojamientos especializados y empresas de naturaleza que reciben cada año a viajeros procedentes de distintos países europeos atraídos por la posibilidad de observar uno de los grandes símbolos de la fauna ibérica.