La sierra española donde es más fácil ver linces ibéricos en libertad: un parque natural con el mayor núcleo de la península, dehesas infinitas y un santuario en lo alto de un cerro

La Sierra de Andújar, en Jaén, es uno de los lugares de referencia en España para intentar observar linces ibéricos en libertad, dentro de su hábitat natural y sin recurrir a centros de fauna. Y es que el entorno del Parque Natural Sierra de Andújar es conocido por albergar una población de esta especie, que estuvo al borde de la extinción y cuya recuperación se ha convertido en uno de los grandes hitos de la conservación de la fauna ibérica.

No es fácil, pero se puede / Istock

Un lugar único que combina paisaje mediterráneo de dehesas, monte bajo y bosques de encinas, y la posibilidad de ver en vivo y en directo a uno de los felinos más esquivos de Europa. Un animal que, conviene recordar, estuvo al borde de la extinción hace no tanto tiempo. Y decimos ‘posibilidad’ de contemplar con todo el conocimiento de causa, porque aunque es un destino destacado para el avistamiento, como sucede con cualquier espacio natural, nunca está garantizado que un visitante vaya a ver un lince durante su estancia.

Adriana Fernández

Un parque con mucha historia

El Parque Natural Sierra de Andújar fue declarado en 1989 y ocupa aproximadamente 75.000 hectáreas. Un espacio natural único en España que combina encinares, alcornocales, matorral mediterráneo y bosques de ribera. Y eso lo convierte en un hábitat ideal para albergar importantes comunidades de águilas imperiales, buitres negros, ciervos, gamos y, como decíamos en el inicio de este texto, linces ibéricos.

Parque Natural de la Sierra de Andújar / Istock

Según el censo nacional de 2025, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica en 2026, confirma la recuperación del lince ibérico en España y Portugal. De hecho, las cifras hablan de más de 2600 ejemplares en ambos países. Y, en el caso de España, la mayoría se han contabilizado en territorios andaluces. El parque de la Sierra de Andújar es, como decíamos, uno de los que cuenta con una comunidad mayor: alrededor de 600, contando también los que se encuentran en toda Sierra Morena Oriental (entre Jaén y Córdoba).

Los mejores lugares para ver linces

Dentro de la Sierra de Andújar, hay dos espacios donde es más fácil (o donde hay más posibilidades) ver linces en su hábitat natural. Y son el Encinarejo y los propios miradores del parque. Tal y como señalan fuentes oficiales, estos son algunos de los puntos habituales para buscar al felino, junto al sendero del Jabalí y el entorno de Lugar Nuevo, dos rincones que también recomienda la oficina de turismo de Andújar.

Un espacio natural único entre Córdoba y Jaén / Istock

Los que más saben de fauna, dicen que las mejores horas para ver los felinos son a primera hora de la mañana y a últimas de la tarde. Y si estos son los dos momentos más recomendables para la observación es porque dicen que el lince tiene hábitos crepusculares. Importante: conviene llevar prismáticos y observar con paciencia, sin perseguir ni atraer a los animales.

El otoño permite, además, combinar la búsqueda del lince con paseos por el bosque mediterráneo y la visita al Santuario de la Virgen de la Cabeza, uno de los lugares más emblemáticos de Sierra Morena. Se encuentra en el término municipal de Andújar, en lo alto del cerro del Cabezo, rodeado de montes y vegetación mediterránea, dentro del entorno del propio Parque Natural Sierra de Andújar. Imprescindible.