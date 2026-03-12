Comerse la Sierra de Aracena: un viaje por la provincia de Huelva a través de su producto, tradición y paisaje

Desconocida como ninguna, la provincia de Huelva es uno de los grandes territorios gastronómicos inexplorados de España. A menudo reducida a su litoral y a la temporada de verano, la realidad es que su interior guarda uno de los paisajes culinarios más auténticos y sorprendentes del país. Su capital, convertida en la puerta de entrada a su universo gastro, encuentra su personalidad especialmente en el mar, pero también en la huerta y en los frutales, donde crecen frutos rojos, cítricos, aguacates y frutas tropicales que le han otorgado el título de “huerto hortofrutícola de Europa”; una denominación justificada cuya mayor expresión se deja ver en el Mercado del Carmen, el lugar en el que se exhiben todos los productos locales y en el que probar algunos de ellos en los restaurantes que tiene en su interior.