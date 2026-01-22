La sierra a 2 horas de Madrid perfecta para huir del caos de la ciudad: rutas de senderismo preciosas y pueblos sacados de cuento

Si te interesa el senderismo, todos estos lugares ofrecen rutas increíbles de todos los niveles y, como es de esperar, con unas vistas maravillosas. Eso sí, ten en cuenta que algunas son bastante más difíciles que otras. Por ejemplo, la de las Cinco Lagunas es bastante complicada, por lo que recuérdalo a la hora de organizar tu calzado, ropa y mochila.