La sierra a 2 horas de Madrid perfecta para huir del caos de la ciudad: rutas de senderismo preciosas y pueblos sacados de cuento
Es uno de los mejores sitios para conectar con la naturaleza y olvidarse de los quehaceres del día a día.
En plena cuesta de enero, todos estamos deseando que lleguen los días libres para poder cogernos un descanso y desconectar de la rutina. Por suerte, España tiene el lugar idóneo para ello. Es un rincón natural perfecto para relajarse y disfrutar de la España rural. Además, está a tan solo 2 horas en coche de Madrid.
Es una de las sierras más bonitas del país y debes visitarla ya sea con amigos, familia o pareja. El mejor plan que podéis hacer es alquilar una casa rural y disfrutar del silencio, sus pueblos pintorescos, una fauna increíble y unos paisajes que te dejarán sin palabras. Es el mejor lugar para huir del caos de la gran ciudad.
Una maravilla para los amantes del senderismo
Estamos hablando de la Sierra de Gredos, el macizo montañoso central del Sistema Central español que cuenta con picos de hasta 2.500 metros de altura, como el Pico Almanzor. Ocupa parte de las provincias de Cáceres, Madrid, Salamanca, Toledo y Ávila, siendo esta última donde más extensión tiene y en la que se encuentra el Parque Regional.
Cuenta con maravillas de la naturaleza como el Circo de Gredos y Laguna Grande, un anfiteatro natural que cuenta con aguas cristalinas; la Garganta de Gredos, por donde pasa el río Tormes; el Puerto de Pico, con una calzada romana y vistas increíbles de la sierra; o las Cinco Lagunas, con 5: Bajera, Brincalobitos, Mediana, Galana y Cimera.
Si te interesa el senderismo, todos estos lugares ofrecen rutas increíbles de todos los niveles y, como es de esperar, con unas vistas maravillosas. Eso sí, ten en cuenta que algunas son bastante más difíciles que otras. Por ejemplo, la de las Cinco Lagunas es bastante complicada, por lo que recuérdalo a la hora de organizar tu calzado, ropa y mochila.
Una fauna simbólica
Durante tu visita en la zona es muy posible que te encuentres con alguno de todos los animales que la habitan. La Sierra de Gredos posee una fauna muy diversa, siendo la cabra montés su símbolo. No obstante, también es el hogar de muchas otras especies como el lobo ibérico, ciervos, jabalíes, águilas, buitres, halcones, sapos o salamandras.
Pueblos encantadores
Por si fuera poco, la Sierra de Gredos también está llena de pueblos preciosos en los que puedes quedarte a dormir. Algunos de los más populares son Candeleda, El Barco de Ávila, Arenas de San Pedro, El Tiemblo o Mombeltrán, entre otros. Sus calles, construcciones y ambiente hacen que parezcan sacados de un cuento.
Si organizas la escapada con tiempo podrás encontrar casas rurales por aproximadamente 50 euros por persona y noche. Si quieres un destino cerca de casa, perfecto para conectar con la naturaleza e ideal para disfrutar acompañado, recuerda apuntar la Sierra de Gredos en tu lista de viajes.
