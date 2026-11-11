Lo siento Uzbekistán, la ciudad perdida árabe más bonita del mundo está en España y parece sacada de 'Las mil y una noches': un palacio califal del siglo X, salones de mármol y una historia sorprendente

Cuando se piensa en las ciudades de 'Las mil y una noches', la imagen suele viajar muy lejos. Samarkanda, Bujará y Jiva, en Uzbekistán, levantaron a lo largo de la Ruta de la Seda madrasas, mezquitas y palacios con cúpulas de azulejos turquesa que hoy son Patrimonio de la Humanidad y reciben a viajeros de medio mundo.

Mucho más cerca, en el siglo X, Al-Ándalus vivió su momento de mayor esplendor, y el califa que lo gobernaba quiso dejar una ciudad a la altura. La levantó a los pies de Sierra Morena, la llenó de mármoles, jardines y salones de recepción, y en pocas décadas la vio arder. Durante más de 900 años quedó enterrada bajo los campos, hasta que a comienzos del siglo XX los arqueólogos empezaron a sacarla a la luz. Se llamaba Madinat al-Zahra, y hoy la conocemos como Medina Azahara.

Adriana Fernández

Una ciudad para un califa

En 929, Abderramán III se proclamó califa en Córdoba, rompiendo con la autoridad de Bagdad y plantando cara al califato fatimí del norte de África. Pocos años después, a finales de 936, empezó a construir una nueva ciudad a unos 8 kilómetros de la capital, en la ladera de Sierra Morena, con vistas al valle del Guadalquivir. Las obras siguieron casi cuarenta años, ya con su hijo Al-Hakam II, y el resultado fue una ciudad palatina de unas 112 hectáreas, levantada en tres terrazas. En la más alta vivía el califa, en la intermedia estaban los edificios de gobierno y en la más baja, la ciudad y la mezquita.

Arco de Medina Azahara. / Istock

La leyenda dice que el nombre viene de Azahara, una de las favoritas del califa, aunque los historiadores prefieren una traducción más sencilla: "la ciudad brillante".

Una historia sorprendente

Su gloria duró poco. Entre 1010 y 1013, la guerra civil que acabó con el califato de Córdoba, la fitna, arrasó la ciudad. Fue saqueada e incendiada, y durante siglos sus piedras, columnas y capiteles se reutilizaron en otros edificios de Córdoba y de toda la región. Medina Azahara desapareció del paisaje y casi de la memoria.

Arcos de Medina Azahara. / Istock

Las excavaciones oficiales empezaron en 1911, dirigidas por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, y no han parado desde entonces. Aun así, solo se ha excavado alrededor del 10% de la ciudad. En 2018, la UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad.

La visita, desde el museo

La visita empieza abajo, en el Museo de Medina Azahara, un edificio semienterrado que abrió en 2009 y que al año siguiente ganó el Premio Aga Khan de Arquitectura. Allí se ven piezas rescatadas de la ciudad y se entiende cómo era antes de la destrucción. Desde el museo, un autobús lanzadera sube hasta el yacimiento. La entrada es gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea y cuesta 1,50 euros para el resto.

Detalles de Medina Azahara. / Istock / Emily M Wilson

Ya arriba, se entra por la zona norte y se baja por la ladera siguiendo el orden de la ciudad. Primero aparece la llamada Dar al-Yund, o Casa del Ejército, un gran edificio de uso todavía incierto, y desde allí una calle en rampa, lo bastante ancha para subir a caballo y con bancos a los lados, desciende entre muros. Más abajo queda la Casa de Yafar, construida después de 961, con un pórtico de tres arcos de herradura y suelos de mármol blanco.

Después llega el Gran Pórtico, la fachada que separaba el palacio de la explanada donde se celebraban los desfiles. Medía unos 111 metros de largo y casi 10 de alto, y tenía quince arcos, uno central de herradura y catorce a los lados. Detrás, en la parte alta, el Salón Basilical Superior podía reunir a unas 3.000 personas.

Ruinas arqueológicas de Medina Azahara. / Istock

El Salón Rico

El edificio más famoso de la ciudad es el Salón de Abderramán III, conocido como el Salón Rico. Se construyó entre 953 y 957 para que el califa recibiera allí a embajadores y dignatarios. Sus arcos de herradura alternan dovelas de colores rojo y claro, sus columnas son de mármol rosa y azul con capiteles de tipo "avispero", y los muros están cubiertos de paneles de piedra tallada con motivos vegetales.

Este lugar guarda cientos de años de historia. / Istock / Javier Romera

Durante años solo pudo verse desde fuera, pero tras su restauración vuelve a abrir. Hasta el 13 de diciembre de este año, los sábados y domingos se organizan visitas guiadas y gratuitas al Salón Rico, en grupos de hasta 30 personas, que se reservan cada lunes a partir de las nueve de la mañana. La visita empieza en el Jardín Alto, una terraza artificial de unos 153 metros de ancho, dividida en cuatro parterres, con una alberca de 19 por 19 metros y un pabellón central de 956 o 957 frente al salón. Es uno de los jardines islámicos de cuatro partes más antiguos que se han excavado.

Las crónicas árabes hablan incluso de una sala con una pila llena de mercurio que reflejaba la luz y deslumbraba a los visitantes. Los arqueólogos todavía no han encontrado dónde estaba.

Medina Azahara fue una ciudad palatina o álica construida por el primer califa de Córdoba, Abderramán II / Istock

La mezquita, en la parte baja

El recorrido termina en la terraza más baja, junto a los restos de la mezquita aljama, consagrada hacia 941, una de las primeras construcciones de la ciudad. Desde allí, mirando hacia arriba, se entiende la escala de lo que levantó Abderramán III: una ciudad entera escalonada en la ladera, con el palacio del califa en lo más alto y Córdoba a lo lejos.

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En invierno, el conjunto abre de martes a sábado de 9.00 a 18.30, y los domingos y festivos, hasta las 15.30.