Lo siento Úbeda, la joya renacentista más desconocida de España está en Castilla-La Mancha: recibe a La Vuelta con dos torres gemelas y una plaza monumental declarada Conjunto Histórico-Artístico
Un pueblo remoto de la provincia de Albacete con dos “torres gemelas”, una plaza renacentista monumental y un castillo que es una joya.
A solo 80 kilómetros de Albacete se encuentra un pueblo de apenas 1300 habitantes que guarda como un tesoro un conjunto renacentista del siglo XVI que está considerado de los más bellos de España. Y gracias a La Vuelta, cualquiera podrá visitarlo casi sin moverse del sofá, porque será una de las salidas inéditas que la carrera ciclista tiene previstas para esta edición 2026.
El día 1 de septiembre, La Vuelta sale desde este rincón manchego con destino hacia Elche, en una jornada de casi 185 kilómetros que atraviesa íntegramente la provincia de Albacete, protagonista absoluto durante toda la Etapa 10 de ese día. Pero lo más interesante, con permiso del resto de localidades por los que pasa la carrera, está en la salida.
La organización de la carrera ha escogido Alcaraz por ser la puerta de entrada a la Sierra de Albacete, convertida desde ya en una de las sedes inéditas de La Vuelta, como también va a suceder este año con Cortegana, el pueblo desde el que salen los ciclistas en la Etapa 16.
La gran joya del Renacimiento
Alcaraz es un pueblo remoto que cuenta con un pasado glorioso. “Alejada de núcleos comerciales y políticos, Alcaráz se convirtió en un destacado centro cultural y artístico en la Edad Media y, sobre todo, en el Renacimiento”, como señalan desde la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha.
Quizá por eso, pasear hoy por sus empedradas callejuelas es casi como hacer un viaje al pasado y sumergirse de lleno en una atmósfera medieval. Caminar por ella es, sin duda, la mejor idea para descubrir esta desconocida ciudad para la mayoría de los viajeros y que, sin embargo, está declarada Conjunto Histórico-Artístico.
Se trata de un conjunto monumental en el que destacan edificios renacentistas y barrocos, siendo la Plaza Mayor la gran joya de la localidad: una plaza porticada fechada en el siglo XVI, considerada una de las plazas renacentistas más bellas de toda Castilla-La Mancha.
Pero es que hay más, porque todo el conjunto de Alcaraz es extraordinariamente singular: cuenta con tres lados porticados mediante las antiguas lonjas históricas, tres para ser exactos: las de Santo Domingo, La Regatería y la del Alhorí, sede del actual ayuntamiento de la localidad.
Y, dominándolo todo, sus dos famosas torres. Se las conoce como las “torres gemelas” (aunque en realidad no lo son, sino que la segunda se diseñó con la intención de que armonizara con la primera): por un lado, la Torre de la Trinidad, vinculada a la iglesia de la Santísima Trinidad; y por el otro, la Torre del Tardón, de planta hexagonal y carácter renacentista, iniciada en 1555 y relacionada con Andrés de Vandelvira, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento español, y que nació precisamente en esta localidad.
Restos de un castillo medieval
La huella de Vandelvira se encuentra en distintos edificios de la ciudad y su influencia convierte Alcaraz en uno de los conjuntos renacentistas más interesantes de Castilla-La Mancha. Pero Alcaraz guarda todavía más secretos para quienes no conocen este municipio manchego, y puede que el castillo sea uno de los mejor guardados. Se trata de una fortaleza de la que hoy solo quedan los restos medievales, situados en lo alto del cerro de San Cristóbal.
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