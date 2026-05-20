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Lo siento Teruel, pero el pueblo medieval más bonito de España está en Girona con rutas de senderismo y castillos únicos

En el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, hay un pueblo permite explorar el volcán de Santa Margarita y realizar senderismo por rutas que incluyen castillos y ermitas.

Este pueblo medieval es uno de los secretos mejor guardados del interior de Girona, y esconde un paisaje único en la provincia.

Este pueblo medieval es uno de los secretos mejor guardados del interior de Girona, y esconde un paisaje único en la provincia. / Istock

Álex Pareja

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Cuando hablamos de pueblos medievales con encantoTeruel destaca por su arquitectura mudéjar, pero en Girona se encuentra un impresionante pueblo volcánicoSanta Pau, joya de La Garrotxa, declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional.

El pueblo de Girona que parece sacado de una película de Disney

El pueblo de Girona que parece sacado de una película de Disney

Redacción Viajar

Sus calles empedradas, su plaza porticada y sus murallas te transportan al siglo XI, en un entorno rodeado de paisajes que parecen de otro planeta. Es un destino perfecto para desconectar y, además, cuenta con la gran ventaja de estar muy cerca de Barcelona, lo que hace que la escapada sea cómoda y sencilla.

Villa Medieval de Santa Pau, La garrotxa

Villa Medieval de Santa Pau, La garrotxa / Istock

El hechizo medieval de Santa Pau

Este rincón de 1.300 habitantes conserva intacta su Villa Vieja, con casas blasonadas y el castillo de los barones de Santa Pau, una torre cuadrada del siglo XIII que domina todo el valle. Pasear por la plaza Mayor, bajo sus arcos góticos, y entrar en la iglesia de Santa María, de estilo plenamente románico, es una experiencia que traslada al visitante a otra época.

Cada esquina guarda historias de barones y mercados medievales, con rincones como el portal de Sant Domènec, que invitan a detenerse y tomar más de una fotografía. A dos horas de la capital catalanaSanta Pau se presenta como una escapada ideal de fin de semana.

Además, tienes la posibilidad de dormir en casas cueva totalmente restauradas o posadas con mucho encanto, junto a la chimenea, saboreando las ricas judías de Santa Pau, los torreznos crujientes (dicen que se encuentran entre los mejores de España) o butifarras caseras en restaurantes como La Devesa.

Santa Pau, Girona

Santa Pau, Girona / Istock

Volcanes y cascadas que quitan el aliento

Santa Pau brilla en el Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, con la presencia de lava petrificada. Sube al volcán de Santa Margarita (una ruta de aproximadamente una hora), para ver el cráter rodeado de hayedos mágicos: un bosque sobre lava que parece de fantasía.

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa / Istock / Xavier Arnau

O también tienes la posibilidad de viajar en globo aerostático para ver el encanto de este pueblo de Girona desde el aire, donde también deja estampas inolvidables. Si te va el senderismo, además, hay un montón de rutas: la de los barones pasa por castillo de Finestres y la ermita de Santa María, por ejemplo.

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Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa

Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa / Istock

También puedes darte un baño natural, siguiendo la Ruta de las Pozas, donde caminarás por el arroyo de la Terrada hasta las cascadas y piscinas naturales, tan bellas como el resto del pueblo. ¿Ya te han entrado ganas de realizar esta escapada?

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